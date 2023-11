Polska Agencja Kosmiczna ogłasza nabór na staże w ESA. Szukają na różne pozycje

Chcielibyście pracować w Europejskiej Agencji Kosmicznej? Teraz nadarza się okazja. Polska Agencja Kosmiczna ogłosiła nabór stażystów do ESA. Szukani są nie tylko inżynierowie. Są również oferty skierowane do menadżerów, ekonomistów oraz strategów. Co ważne, jedna osoba może aplikować na nawet trzy stanowiska.

Zdjęcie ESA szuka stażystów na 20 stanowisk / ESA / materiały prasowe