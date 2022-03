Polska pod warstwą pyłu saharyjskiego. Tak wyglądają "pomarańczowe" krajobrazy

Daniel Górecki Lifestyle

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda marsjański wschód i zachód słońca, to właśnie macie okazję się przekonać i wcale nie wymaga to wizyty na Czerwonej Planecie. Wszystko za sprawą pyłu saharyjskiego, który dotarł do naszego kraju i pokrył część Polski pomarańczowym nalotem.

Pył saharyjski nad Polską - też mamy pomarańczowe krajobrazy 123RF/PICSEL