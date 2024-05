Polska wyspa niczym Dubaj, każda posiadłość z dostępem do wody

Kojarzycie słynną Wyspę Palmową w Dubaju? Jej kształt to nie tylko nawiązanie do charakterystycznego drzewa klimatu gorącego, ale także zapewnienie, aby każdy mieszkaniec miał dostęp do plaży i wody.

Architekci z warszawskiego biura projektowego Exterio zaprojektowali niewielką "enklawę domów wakacyjnych". Zostaną wybudowane nad jeziorem Kalwa, w pobliżu Pasymia na Mazurach. Dawniej w tym miejscu był ośrodek turystyczny.

Osiedle z dostępem do jeziora

Jak informują projektanci, całe osiedle składa się z domków jednorodzinnych o powierzchni od 200 do 250 mkw. otoczonych drzewami. Urokliwe miejsce ma być oazą ciszy i spokoju w odległości zaledwie kilkuset metrów od rynku w Pasymiu. Do dyspozycji mieszkańców będzie wspólna plaża z pomostem i zapleczem do wypożyczania sprzętu wodnego.

W skład kompleksu wejdzie 20 domów, które zaprojektowaliśmy na planie prostokąta. Widziane z lotu ptaka promieniście rozchodzą się od środka wyspy do jej brzegów. Informuje Exterio na Instagramie

Choć inwestycję nazwano "osiedlem na wyspie", informując, że "połączona z lądem jedynie wąską groblą", to warto zaznaczyć, że w zasadzie to pewien chwyt marketingowy. Wyspa jest fragmentem powierzchni Ziemi otoczonym ze wszystkich stron wodą. Tu w zasadzie nie ma połączenia mostem, a poprzez niewielki fragment lądu, więc bardziej adekwatnym określeniem byłoby "osiedle na półwyspie".



Większość działek będzie miała bezpośredni dostęp do jeziora. Jedynie cztery położone w środkowej części wyspy nieruchomości będą miały pośredni dostęp do wody, tj. wyłącznie poprzez wspomnianą część wspólną. Jak zapewnia Exterio tę niedogodność przynajmniej częściowo będzie rekompensowało położenie na naturalnym wzniesieniu, a co za tym idzie - piękny widok.

Już kreśląc pierwsze linie wiedzieliśmy, że projekt należy podporządkować wyjątkowym walorom lokalizacji - widok z na otaczającą wodę był niezwykły. Przyznają architekci

Wszystkie obiekty zaprojektowano w nowoczesnym stylu. To duże, dwukondygnacyjne budynki nawiązujące do tradycji Warmii poprzez zastosowanie czerwonej cegły, pokrycia dachówką ceramiczną i drewnianymi elementami na elewacjach. Wewnątrz przewidziano przestrzenie wspólne z antresolami i dużymi przeszklonymi ścianami od strony jeziora, co ma zapewnić jak najlepszą możliwość podziwiania atrakcyjnego krajobrazu.



- Poszczególne funkcje użytkowe rozmieściliśmy w taki sposób, aby uzyskać jak najlepszy widok na jezioro, nawet z głębi domów. Stąd zaprojektowanie dwukondygnacyjnych przestrzeni wspólnych za przeszklonymi na całej wysokości ścianami - dodają, podkreślając również, że cała inwestycja ma zostać zrealizowana tak, aby zachować cenny naturalny drzewostan.