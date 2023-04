Polski okręt podwodny sprzedany. Nie trafi na złom

Okręt podwodny "Kondor" został sprzedany. Choć nabywca informuje, że chce zachować go jako atrakcję dla turystów, jak choćby ORP Błyskawica, to nieco smuci fakt, że przedsiębiorca ma tyle samo okrętów podwodnych, co całe państwo z dostępem do Morza Bałtyckiego.

Zdjęcie ORP kondor sprzedany. Co dalej z nim będzie? Na zdjęciu okręt w 2018 w Porcie Wojennym / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News