Fontanna di Trevi to popularne miejsce, które co roku przyciąga rzesze turystów, więc nie brakuje tu również przykrych incydentów, zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego, kiedy miasto zalewają tłumy odwiedzających z całego świata. Podczas ostatniego trzej odwiedzający zostali zatrzymani, kiedy zdecydowali, że chłodny lutowy wieczór to idealny moment na kąpiel w fontannie.

Miejska kąpiel w lutym

Jak poinformował rzecznik rzymskiej policji, jeden z turystów, 30-letni mężczyzna, wyrwał się funkcjonariuszom, którzy eskortowali ich z miejsca zdarzenia. Nowozelandczyk zignorował system kontroli i wszedł do fontanny, wspinając się po marmurowych rzeźbach, które zdobią jej basen. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie turysta został ukarany mandatem w wysokości 500 EUR (ok. 2000 PLN) i dożywotnim zakazem odwiedzania Fontanny di Trevi.

Zdecydowanie był pod wpływem alkoholu - dodał rzecznik.

Marzenie wielu turystów

Fontanna di Trevi została zbudowana w 1762 roku jako ujście akweduktu, a w 2024 roku przeszła kosztowną renowację o wartości ok. 1,3 mln PLN. Podczas prac fontanna została opróżniona, aby pracownicy mogli naprawić marmur uszkodzony przez miliony monet wrzucane do wody przez turystów na szczęście.

Zażywanie kąpieli w fontannie też jest marzeniem wielu z nich, szczególnie po tym, jak film "La Dolce Vita" Federico Felliniego z 1960 roku zainspirował do tego wielu odwiedzających. W jednej ze scen Anita Ekberg zanurzała się w wodzie w wieczorowej sukni, zachęcając swojego partnera, granego przez Marcello Mastroianniego, do dołączenia do niej.

Rzymska policja co roku nakłada grzywny na turystów, którzy zanurzają w wodzie wszystko, od palców u nóg po butelki wody. Ponadto, co roku zatrzymywani są złodzieje próbujący ukraść część z 1,5 miliona euro, które corocznie wrzucane są do fontanny - pieniądze są zbierane codziennie i trafiają na cele charytatywne.

W 2024 roku miasto wprowadziło system ograniczający liczbę turystów w okolicach fontanny do 400 osób w tym samym czasie. Obszar ten jest otwarty codziennie od 9:00 do 21:00, a miasto rozważa wprowadzenie niewielkiej opłaty za wejście.

