Powróci moda na hamaki? Pomoże ten prosty wynalazek

Nie wiadomo, kto i kiedy wymyślił hamak. Ten rodzaj wiszącego łóżka zrobionego z materiału lub sznurków, zawieszonego między dwiema podporami, pojawił się prawdopodobnie w różnych miejscach Ziemi i w różnym czasie. Jedna z wersji zakłada, że pierwsi byli Australijczycy, którzy zaczęli go stosować około 450 roku.

Zdjęcie Hamak to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć spokojny i zdrowy sen / zdjęcie: Yogogear / domena publiczna

Ustawienie hamaku - w przeciwieństwie do rozbijania namiotu - ma wiele zalet. Nie trzeba się martwić, że podłoże jest nierówne. Nasze "podwieszane łóżko" możemy umieścić nad skałami, na pochyłym, a nawet na lekko podmokłym terenie porośniętym roślinnością.

Reklama

Hamak ma jednak poważną wadę - wymaga dwóch statycznych podpór, do których musimy go podczepić. Znalezienie odpowiednich drzew bardzo często okazuje się niemożliwe. I tu z pomocą przychodzi firma Yobogear, która skonstruowała przenośne stojaki dla hamaków. Są one bardzo lekkie, a jednocześnie stabilne. Prosta konstrukcja sprawia, że można je rozstawić bardzo szybko. Po złożeniu i umieszczeniu w pokrowcu bez problemu możemy go schować do plecaka.

Zdjęcie Cały stelaż jest wykonany z wytrzymałych materiałów. Po złożeniu można go schować do małego pokrowca / zdjęcie: Yogogear / domena publiczna



Firma Yobogear została założona w 2015 roku przez podróżnika Cala Fentona. Od zawsze był on wielkim miłośnikiem hamaków, ale ciągle zmagał się z problemem znalezienia odpowiednich drzew do ich zawieszenia. I tak któregoś dnia postanowił stworzyć lekki stelaż, który pozwoli mu cieszyć się hamakiem w każdym miejscu. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, a jego firma zaczęła być zasypywana zgłoszeniami od potencjalnych klientów.



Najnowszym wynalazkiem firmy Yobobear jest specjalny stojak hamakowy Hive dla dwóch osób. Mieści się on w pokrowcu o wymiarach 81 x 15 x 15 centymetrów i waży zaledwie 6,8 kg. Jego podstawę stanowią aluminiowe drążki, które po rozstawieniu tworzą ramę o wymiarach 3,4 x 4,4 x 1,5 metra.

Dzięki temu stojak Hive pozwala na zawieszenie dwóch hamaków obok siebie. Firma chwali się, że jako jedyna na świecie produkuje stojak na tyle wytrzymały, że bez problemu można na nim zawiesić dwa hamaki dla dorosłych osób.



Wideo youtube

Kilka lat temu hamak wzięli pod lupę naukowcy. Ustalili, że w hamaku szybciej zapadamy w sen i śpimy mocniej, niż na zwykłym materacu. Jest on także świetnym sposobem walki z bezsennością i stresem. Hamak to samo zdrowie dla kręgosłupa - redukuje napięcie, odciąża kręgosłup, obniża ciśnienie krwi. Kiedyś śpimy lub wypoczywamy w pozycji w kształcie litery "V" nasze ciało regeneruje się oraz potrafi uwolnić się od bólu.