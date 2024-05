Private Jet Villa. Luksusowy apartament w Boeingu zawieszonym na klifie

To nie pierwszy raz, kiedy oglądamy restauracje albo hotele w wycofanych z użytku kadłubach samolotów, ale takiego przepychu jeszcze nie widzieliśmy. Private Jet Villa zastępuje standardowe wyposażenie Boeinga 737 luksusową elegancją i przepychem, w tym sypialnią z jacuzzi w kokpicie. Rezydencja została zaprojektowana przez Geometrium Studio i umiejscowiona jest w przepięknym miejscu, 150 m nad poziomem morza, na szczycie klifu przy plaży Nyang Nyang na Bali w Indonezji.

Samolot służył wcześniej w Indonezji, a po wycofaniu ze służby został przeniesiony w trudno dostępne miejsce za pomocą ciężarówki i dźwigu, po czym fachowo odnowiony na miejscu. Przekształcenie starego Boeinga 737 w luksusową rezydencję nie było proste, nie tylko ze względu na umieszczenie go na klifie, ale także względny brak miejsca i wymiary kadłuba wewnątrz, które nie zapewniały odpowiedniego komfortu. Aby rozwiązać ten problem, Geometrium Studio zainstalowało nowy kanałowy system wentylacji i klimatyzacji, ukrywając instalację elektryczną i wodną w ładowni. Wszystkie meble musiały zostać zaprojektowane na zamówienie, aby pasowały do zakrzywionych ścian pomieszczenia, a zespół zdecydował się na zniwelowanie efektu ciasnej przestrzeni jasnymi tonami oraz naturalnymi teksturami drewna i betonu.

Reklama

Zdjęcie Private Jet Villa w Boeingu 737 / Geometrium Studio / materiały prasowe

Zdjęcie Private Jet Villa w Boeingu 737 / Geometrium Studio / materiały prasowe

Stylowa elegancja zachęca do relaksu

Wystrój wnętrza zawiera subtelnie zaokrąglone kształty, nawiązujące do kształtu kadłuba samolotu, także w łazience i kilku mniejszych elementach. Lustra zostały zainstalowane tak, aby zapewnić iluzję większej przestrzeni, a naturalne światło zostało zmaksymalizowane, zarówno przy użyciu oryginalnych okien, jak i kilku nowych dodatków.

Goście przybywają drogą lub korzystając z pobliskiego lądowiska dla helikopterów, a do wnętrza można dostać się "lewitującymi" schodami, które łączą się z dużą wspólną kuchnią, salonem i jadalnią w centrum. Ta z kolei sąsiaduje ze skrzydłami samolotu, na których znajdują się tarasy oferujące wspaniałe widoki na krajobraz, przy czym jedno ze skrzydeł mocno wystaje ponad zbocze klifu (skrzydła zabezpieczono szklanymi barierkami).

Zdjęcie Private Jet Villa w Boeingu 737 / Geometrium Studio / materiały prasowe

Zdjęcie Private Jet Villa w Boeingu 737 / Geometrium Studio / materiały prasowe

Temu Boeingowi 737 na pewno nie odpadną drzwi

Część centralna łączy się z parą sypialni. Pierwsza sypialnia mieści się w miejscu, które kiedyś było kokpitem. Znajduje się w nim jacuzzi i podwójne łóżko, a także prywatna łazienka. W części tylnej znajduje się kolejna sypialnia z łazienką. Zachowano także oryginalne drzwi samolotu, które w schludny sposób otwierają się z sypialni na małe obszary, w których można czytać i odpoczywać, podziwiając widoki. W innym miejscu, obok samolotu na klifie, znajduje się basen i miejsce na ognisko.

Private Jet Villa została zaprojektowana w 2020 r. i ostatecznie ukończona pod koniec 2023 r. Jeśli jesteście zainteresowani, jest ona dostępna do wynajęcia wakacyjnego na Airbnb. Cena różni się w zależności od pory roku i długości pobytu - w ogłoszeniu podano ceny od około 2000 do ponad 5000 dolarów za noc, więc zdecydowanie nie jest to opcja dla oszczędnych.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!