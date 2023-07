Na międzynarodowym lotnisku Harry'ego Reida w Las Vegas pasażer po zakończeniu podróży samolotem wygrał ponad 1,3 miliona dolarów na automacie. Co ciekawe to jedno z niewielu lotnisk na świecie wyposażonych w automaty do gier.

Nagroda dla szczęśliwca i duży zysk dla lotniska

Kasyna to jeden z symboli Las Vegas. Nie powinno więc dziwić, że przylatując na Harry Reid International Airport witają nas świecące billboardy i automaty do gry. Jest tu 1,4 tys. automatów, a jeden z nich wypłacił dokładnie 1 330 113 dolarów pasażerowi, który wracał do domu.