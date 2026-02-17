Rekord pobity. Niezwykle rzadka karta kolekcjonerska Pokemon sprzedana

Karta Pikachu Illustrator sprzedana na aukcji. Mona Lisa kart kolekcjonerskich

Logan Paul wystawił na aukcję niezwykle rzadką, zachowaną w doskonałym stanie kartę kolekcjonerską Pokemon. Do oferty wrestler i youtuber dołączył diamentowy naszyjnik, który nosił podczas swojego debiutu w WWE na WrestleManii 38 w 2022 roku.

Zakupiona w 2021 r. przez wrestlera i youtubera karta Pikachu Illustrator to najlepiej zachowany egzemplarz jednej z najrzadszych kart Pokemon w historii. Karty Pikachu Illustrator zaprojektowała Atsuko Nishida, twórczyni Pikachu. Karty te zostały przyznane zwycięzcom konkursu ilustracyjnego w 1998 roku i szacuje się, że do dziś przetrwało około 40 sztuk, podaje BBC.

Karta zakupiona przez Logana Paula jako jedyna została oceniona przez Professional Sports Authenticator na 10, czyli stan "praktycznie idealny". Logan Paul kupił ją w 2021 r. za 5,3 mln dolarów, co wówczas uchodziło za rekord. Teraz został on pobity.

Logan Paul sprzedał unikalną kartę Pokemon. Ponad 16 mln dolarów

Karta Pikachu Illustrator wystawiona przez Logana Paula na aukcję została teraz sprzedana za prawie 16,5 mln dolarów, wliczając wszystkie opłaty, podaje firma aukcyjna Goldin. Logan Paul podkreślał w filmie na YouTube, że to "Mona Lisa kart kolekcjonerskich".

- Aby stać się jednym ze Świętych Graali branży kolekcjonerskiej, karta musi uosabiać pewne niezatarte cechy. Ponadczasowy design. Ekskluzywność, o której zdecydowana większość populacji świata może tylko pomarzyć. Wyjątkową historię, która tworzy prestiż i dramaturgię, natychmiast przykuwając uwagę miłośników tego hobby. Ten niezrównany Ilustrator Pikachu idealnie wpisuje się w ten opis - podał dom aukcyjny.

Po aukcji Księga Rekordów Guinnessa opublikowała aktualizację:

- Najdroższą kartą kolekcjonerską Pokémon sprzedaną na aukcji jest karta "Pikachu Illustrator" z oceną PSA Gem Mint 10, którą Logan Paul (USA) sprzedał za 16 492 000 dolarów za pośrednictwem domu aukcyjnego Goldin Auctions 16 lutego 2026 roku - podaje Guinness World Records.

Rzadki Pikachu Illustrator. Pierwszy nabytek do nowej kolekcji

Nabywcą Pikachu Illustrator został AJ Scaramucci, syn Anthony'ego Scaramucciego - amerykańskiego finansisty i prezentera, byłego dyrektora komunikacji Białego Domu. AJ Scaramucci to finansista, założyciel i partner zarządzający Solari Capital. Zwycięzca aukcji stwierdził, że to pierwszy z jego nabytków na drodze "poszukiwania skarbów".

- Jestem na misji, by kupić skamieniałość dinozaura T-Rexa, zamierzam kupić Deklarację Niepodległości i na tym się nie zatrzymam - powiedział AJ Scaramucci. - To był dopiero początek.

