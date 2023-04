Masz pomysł na drewniany rower, który spełnia te wymagania?

I choć nazwa "Zbuduj Rower z Drewna" mówi wszystko o tym, co jest przedmiotem konkursu, to warto doprecyzować, że zainteresowani muszą skonstruować rower spełniający funkcję transportową, czyli umożliwiający przemieszczanie się przy użyciu siły własnych mięśni, który posiada co najmniej ramę wykonaną z drewna lub/oraz materiałów drewnopochodnych.

Pozostałe elementy oraz osprzęt roweru mogą być wykonane z materiałów niedrzewnych, ale ilość i jakość elementów wykonanych z drewna jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny.

Różnorodność zaproponowanych rozwiązań czy użytych materiałów już nie raz nas zaskakiwała. W poprzednich edycjach widzieliśmy już ich cały przekrój - od bambusa, przez drewno gięte, do materiałów drewnopochodnych dodaje Maciej Klucewicz.

Jak możemy przeczytać w regulaminie konkursu, komisja jurorska podczas oceny roweru będzie brała pod uwagę także odpowiednie wykorzystanie materiału w konstrukcji roweru, funkcjonalność (możliwość jazdy rowerem, wygoda, stateczność konstrukcji roweru, itp.) oraz stan wizualny (ciekawa konstrukcja, nietypowe rozwiązania, estetyka wykonania).

Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na nagrody rzeczowe o wartości odpowiednio 3000 PLN za 1. miejsce, 2000 PLN za 2. miejsce i 1000 PLN za 1. miejsce, a przyznana zostanie też jedna nagroda specjalna o wartości 1000 PLN (szczegółowe informacje na temat nagród zostaną podane w późniejszym terminie).

Zgłoszenia od uczestników przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 roku i należy je wysyłać na adres e-mail: konkursrowerzdrewna@gmail.com. W konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany, a jedynym warunkiem jest uiszczenie opłaty w wysokości 50 PLN.