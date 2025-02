Pewien mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 200 euro za korzystanie z głośnika w telefonie na dworcu kolejowym w Nantes . Incydent miał miejsce w niedzielę, kiedy to umilał sobie oczekiwanie na pociąg rozmową telefoniczną z siostrą.

W pewnym momencie podeszła do niego pracownica Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF), czyli francuskiego państwowego przewoźnika kolejowego i poinformowała, że nie powinien korzystać z głośnika podczas rozmowy .

Osoba z ochrony SNCF powiedziała mi, że jeśli nie wyłączę głośnika, dostanę mandat w wysokości 150 euro. Początkowo myślałem, że to żart. Myślę, że ta osoba poczuła się urażona. Wyjęła notes i ukarała mnie mandatem

Co więcej, grzywna okazała się nawet wyższa niż zapowiadana i wyniosła 200 EUR, ponieważ David nie zapłacił jej od raz u . Mężczyzna nie zgadza się jednak z decyzją SNCF, więc postanowił wynająć prawnika, aby ją zaskarżyć.

Trochę kultury i szacunku do innych

Kiedy ktoś ogląda TikToki głośno w cichej sali, to irytujące

"Nikt nie powinien być zmuszony do słuchania twojej rozmowy telefonicznej. Może to być irytujące, rozpraszające, a nawet krępujące dla innych" - podkreślają autorzy publikacji. Tym samym sprawa Davida może stać się przypomnieniem o podstawowych zasadach korzystania z telefonów w miejscach publicznych, co w dobie powszechnej cyfryzacji wydaje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.