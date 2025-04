W dzisiejszych czasach każde wydarzenie jest komercjalizowane na potęgę. Dotyczy to również wszelkich przejawów sacrum. Mimo że Carlo Acutis nie został jeszcze uznany za świętego, to już kwitnie handel gadżetami z jego podobizną, a nawet domniemanymi relikwiami. Biskup Domenico Sorrentino z Asyżu, gdzie błogosławiony zmarł nagle na białaczkę, złożył w tej sprawie formalną skargę.

Diecezja Asyż-Nocera-Gualdo podała, że zweryfikowała co najmniej jedną relikwię "świętego z internetu", ale ostrzega, że w sieci mogą być też oferowane fałszywki. Kościół poprosił włoską policję o interwencję w sprawie możliwie nielegalnego handlu. Zwrócono też uwagę na pewien znak naszych czasów - mieszanie się odwiecznej tradycji oddawania czci relikwiom i sprzedaży w internecie. To dość znamienne, bowiem Karol Acutis był aktywny online i prowadził strony internetowe o cudach oraz świętych.

Kościół zabrania handlu relikwiami. To obraza uczuć religijnych?

Relikwie w Kościele Katolickim odgrywały istotną rolę praktycznie od samego początku. Zwykle były to fragmenty kości, odzieży albo przedmiotów, z którymi styczność miały święte osoby. Kościół sam potwierdza autentyczność relikwii , niemniej jednak w religijności ludowej nieraz przedmiotem kultu stają się osoby, przedmioty i miejsca, których świętego charakteru oficjalnie nie potwierdził Kościół.

Karol Acutis, zanim jeszcze został beatyfikowany, przyciągał do swojej kaplicy setki tysięcy pielgrzymów. Miejscowi od razu wywęszyli biznes i zaczęli sprzedawać dewocjonalia z jego wizerunkiem - medaliony, bransoletki, obrazki, figurki, magnesy na lodówkę - czego dusza zapragnie. Na ten jarmarczny handel Kościół przymyka oko, ale gdy chodzi o relikwie (nawet te domniemane), to zaczyna się robić poważnie.

Oficjalnie zatwierdzone relikwie najczęściej znajdują się w kościołach. Prawo kościelne zabrania handlu relikwiami. Co prawda w świetle prawa świeckiego nie stoi ono ponad kodeksem karnym, ale Kościół może powoływać się na obrazę uczuć religijnych. Prawo to zabrania m.in. znieważania przedmiotów czci religijnej, a do takich zaliczają się relikwie.