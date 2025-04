Co ciekawe, nawet Stany Zjednoczone oficjalnie nie posiadają takiej maszyny, ale obecnie nad nią pracują, przynajmniej tak zapowiedział niedawno sam Donald Trump. Chodzi o myśliwca F-47 , którego oznaczenie ma pochodzić od 47. prezydenta USA. Eksperci są niemal pewni, że chociaż chińska maszyna wygląda jak pojazd nie z tego świata, to jednak nie powinniśmy oczekiwać zastosowania wyższej technologii, niż w przypadku np. myśliwca F-35.

Chiny pochwaliły się testami swojego myśliwca 6. generacji dokładnie cztery miesiące temu. Teraz maszyna miała odbyć kolejny, czwarty lot testowy. W sieci pojawiły się zdjęcia i filmy samolotu uwiecznionego w trakcie tego wydarzenia . Chociaż wcześniej materiały mogły być jedynie renderami, to teraz nie można podważyć ich autentyczności.

Zarówno USA, jak i Chiny, intensywnie rozwijają swoje lotnictwo. Nie jest tutaj tajemnicą, że chodzi o zbliżający się wielkimi krokami konflikt, a nawet wojnę o Tajwan . Pekin zapowiedział, że wyspa znajdzie się pod jego władaniem do końca obecnej dekady. Jednak eksperci sądzą, że atak na Tajwan może stać się rzeczywistością w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Wracając jednak do myśliwca Chengdu J-36, niestety wciąż niewiele wiadomo na jego temat, ponieważ armia trzyma szczegółowe informacje w wielkiej tajemnicy. Jest jasne, że ma być bezpośrednią odpowiedzią na amerykański, pierwszy na świecie myśliwiec 6. generacji NGAD F-47 . Eksperci sugerują, że tak naprawdę technologicznie chińska maszyna może równać się z myśliwcami F-22, czyli sprzed co najmniej 20 lat.

Chińska maszyna powstaje z myślą o bezpośrednich walkach powietrznych prowadzonych z amerykańskimi myśliwcami nad Oceanem Spokojnym. Wówczas myśliwce przewagi powietrznej Pekinu będą próbowały pokonać opór powietrzny USA, Japonii i samej armii Tajwanu. W grę będzie wchodziło użycie flot dronów, myśliwców J-36 czy bombowców . Chiny zajęły sporne wyspy na Morzu Południowochińskim, by móc serwisować i wyposażać w broń myśliwce biorące udział w wojnie.

Chengdu J-36 to niesamowita maszyna

Długość J-36 szacuje się na ok. 22 metry, a rozpiętość skrzydeł na blisko 20 metrów. Ze zdjęć maszyny wynika jasno, że jest napędzana trzema silnikami, co nie jest typowym rozwiązaniem wśród myśliwców. Być może konstruktorom chodziło o zapewnienie maszynie osiągania większych prędkości naddźwiękowych bez dopalacza i łatwiejszego manewrowania. Duża rozpiętość skrzydeł i spora przestrzeń ładunkowa pozwala na przenoszenie najróżniejszych typów broni, w zależności od typu realizowanych misji. Na pewno będzie to broń hipersoniczna YJ-21.