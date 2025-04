Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zbliża się wielkimi krokami do końca i wiemy, że za kilka lat zostanie zdeorbitowana . Są jednak inne ciekawe projekty prywatnych placówek tego typu, które mają szansę znaleźć się na orbicie okołoziemskiej jeszcze w tej dekadzie. Jedną z nich jest stacja kosmiczna Haven-1 firmy Vast .

Haven-1 to prywatna stacja kosmiczna, za którą ukrywa się firma Vast. Projekt placówki ogłoszono w 2023 r. Jej wyniesienie na orbitę planowano na ten rok, ale dziś już wiemy, że tak się nie stanie i na zbudowanie oraz przetestowanie stacji potrzeba więcej czasu.

Vast poinformowało kilka dni temu, że podpisało umowę z NASA . W jej ramach amerykańska agencja zgodziła się udostępnić firmie miejsce do testów. Haven-1 ma być testowane w Ośrodku Testowym Neila Armstronga w Ohio . Wiemy, że program pilotażowy ma rozpocząć się wcześnie w 2026 r.

Firma Vast w dużym stopniu musi polegać na sobie. NASA wspiera finansowo inne stacje kosmiczne i są to Starlab czy konstrukcje opracowywane przez Axiom Space i Blue Origin. Twórcy Haven-1 uzyskali jednak od amerykańskiej agencji wsparcie techniczne.

Vast wierzy, że stacja kosmiczna Haven-1 będzie mogła znaleźć się na orbicie w przyszłym roku . Start odbędzie się na pokładzie rakiety SpaceX i wiemy, że nie nastąpi to szybciej niż w maju 2026 r. Pewnie jednak później.

Haven-1 to mała stacja kosmiczna, która ma pomieścić do czterech astronautów. Loty na nią mają odbywać się kapsułami załogowymi Crew Dragon, które należą do SpaceX. W dużym stopniu systemy podtrzymywania życia na placówce mają bazować na statkach firmy Elona Muska. Dlatego astronauci nie będą mogli zbyt długo przebywać na pokładzie stacji.