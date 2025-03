Starliner. NASA nadal daje szansę kapsule Boeinga

Starliner to kapsuła kosmiczna, którą Boeing opracował dla NASA. W zeszłym roku zaliczyła ona duże fiasko, co spowodowało "uwięzienie" dwójki astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na ponad 9 miesięcy. Mimo to NASA nadal wierzy, że Starliner mógłby być wykorzystany do lotów załogowych w kosmos.