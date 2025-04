Amerykański producent Freefly Systems zaprezentował właśnie Flying Sun 1000, czyli system oświetleniowy montowany na ciężkim quadkopterze, zdolny do generowania aż 300 tys. lumenów światła. I chociaż całość przypomina sceny z filmów o kosmitach, bo tak właśnie wyobrażamy sobie unoszące się nad ziemią "spodki" , sprzęt ma jak najbardziej praktyczne ziemskie zastosowania.

Podstawą systemu jest Alta X, czyli czterowirnikowiec firmy o udźwigu do 15 kg, znany ze swojej niezawodności i wszechstronności. W wersji Flying Sun 1000 wyposażono go w cztery panele LED, po 72 diody każdy. Efekt? Potężna lampa unosząca się w powietrzu, zdolna do oświetlenia ogromnych obszarów terenu - całość generuje strumień świetlny odpowiadający mniej więcej 300 typowym żarówkom LED.