Ta ciecz wymyka się podręcznikom fizyki. Sama przyjmuje określony kształt

Jaki kształt mają płyny? Prawdopodobnie pierwszą odpowiedzią będzie: taki, jak naczynie, w którym się znajdują. Wystarczy spojrzeć na butelkę wody czy kubek kawy lub herbaty. Zgadza się prawda? A co gdyby po wymieszaniu płynnej substancji ta samoczynnie przybierała określony kształt? Odkrył ją student fizyki z University of Massachusetts Amherst.

- Wyobraź sobie swój ulubiony włoski sos sałatkowy Składa się z oleju, wody i przypraw , a zanim dodasz go do sałatki, wstrząsasz nim, aby wszystkie składniki się wymieszały - wyjaśnia obrazowo Thomas Russell, profesor nauk i inżynierii polimerów na UMass Amherst i jeden z autorów artykułu, który powstał po odkryciu niezwykłej substancji.

- Pomyślałem: "co to jest?" Więc chodziłem po korytarzach Wydziału Nauki i Inżynierii Polimerów, pukając do drzwi moich profesorów i pytając, czy wiedzą, co się dzieje - kontynuuje Raykh. Wówczas nikt nie wiedział, ale zainteresowało to prof. Russella i prof. Davida Hoaglanda.