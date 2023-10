Samolot Ryanaira musiał nagle lądować. Coś złego stało się z... drzwiami

Samolot RK178 należący do linii Ryanair z międzynarodowego lotniska w Belfaście do Edynburga był zmuszony zawrócić i wylądować. Do nietypowej sytuacji doszło we wtorek wieczorem. Przyczyną miały być "drobne problemy techniczne". Tymczasem finalnie okazało się, że do lądowania doprowadziły niedomknięte drzwi samolotu.

Zdjęcie Samolot linii Ryanair / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News