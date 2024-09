Skręcona wieża inspirowana DNA. Wyjątkowy wieżowiec ukończony

Projekt spektakularnej skręconej wieży mieszkalnej autorstwa Vincent Callebaut Architectures (VCA) przyciągał uwagę już od momentu ujawnienia pierwszych wizualizacji, a wszystko za sprawą wyjątkowego kształtu nawiązującego do podwójnej helisy DNA. To jednak nie wszystko, bo budynek wyróżnia się również imponującymi rozwiązaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju, a jego zewnętrzna część i otoczenie zostały obsadzone tysiącami roślin i drzew, co tworzy przyjemne środowisko dla mieszkańców i ożywia okolicę.

Piękna i przyjazna środowisku

Tao Zhu Yin Yuan, znane również jako Agora Garden Tower, wznosi się na wysokość 93,2 m i składa z 21 kondygnacji naziemnych. Z tego 20 pięter skręca się o 4,5 stopnia na każdym poziomie, dzięki czemu budynek obraca się o 90 stopni od podstawy do szczytu. Według VCA ten skręt ma praktyczne znaczenie, ponieważ zapewnia, że każde mieszkanie jest odpowiednio oświetlone światłem dziennym. I choć wnętrza mieszkań nie zostały pokazane, studio zapewnia, że każde z nich zostało zaprojektowane z trzech stron z oknami od podłogi do sufitu, co sprzyja naturalnej cyrkulacji powietrza.

W projekcie wykorzystano 23 tys. roślin

Wieża została też zbudowana z myślą o odporności na trzęsienia ziemi i powodzie. Składa się z ramy stalowej o wysokiej wytrzymałości z 68 palami fundamentowymi, które sięgają 50 m w głąb podłoża skalnego oraz systemu podkładek sejsmicznych, które pomagają zapobiegać drganiom budynku. Ma również bariery przeciwpowodziowe, a okna zostały przetestowane pod kątem wytrzymałości na bardzo silne wiatry. Tao Zhu Yin Yuan została ukończona konstrukcyjnie już w 2021 roku, jednak dopiero niedawno otrzymała certyfikat LEED Platinum (standard ekologicznego budownictwa), który potwierdza jej zrównoważony charakter i wtedy została uznana za w pełni ukończoną.

Opóźnienie to dało nam jednak okazję, aby zobaczyć, jak wyglądają te pokryte roślinnością budynki, gdy zieleń całkowicie się rozrośnie. W projekcie zainstalowano ok. 23 000 drzew, krzewów i roślin, w tym na terenach ogrodów, balkonach i tarasach. Oprócz tworzenia przyjemnej atmosfery, cała ta zieleń pochłania do 130 ton dwutlenku węgla rocznie. System zbierania deszczówki pomaga z kolei w nawadnianiu roślin, znacznie ograniczając zużycie wody z sieci.

Zużycie energii elektrycznej jest zaś zmniejszone dzięki panelom słonecznym na dachu, które mają generować około 40 000 kilowatogodzin energii rocznie, co wystarcza do zasilania ekwiwalentu 10 gospodarstw domowych. Wieża posiada również sześć turbin wiatrowych, które produkują dodatkowe 1 400 kilowatogodzin rocznie, wykorzystywanych do zasilania wspólnych obiektów budynku.