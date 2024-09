Podróżować i dostawać za to pieniądze - to marzenie wielu osób. Co jakiś czas pojawiają się oferty pracy, które mogą pomóc je spełnić.

Z takiego rodzaju propozycją wyszli teraz właściciele przeglądarki Shift, oferując do 10 tys. dolarów (ok. 38,7 tys. zł) kandydatowi, który jest gotowy przez 30 dni podróżować i realizować przy tym określone zadania.

Praca zdalna z dowolnego miejsca na Ziemi

Shift to według jej twórców przeglądarka, która łączy aplikacje internetowe i narzędzia cyfrowe, tworząc ujednoliconą platformę, integrującą wiele narzędzi i usług w jednym interfejsie. Co jakiś czas firma stara się rozwijać i ulepszać przeglądarkę.

Właśnie z tych powodów twórcy przeglądarki poszukują obecnie do swojego zespołu Chief Nomad Officer - cyfrowego nomady, który w podróż wyruszy już tej jesieni. Cyfrowy nomada to osoba, która łączy pracę zdalną z podróżowaniem, prowadząc styl życia oparty na swobodzie przemieszczania się i pracowania np. z bieszczadzkiej chatki, plaży na Bali, czy kawiarni w Paryżu.

- Chcesz zarabiać na podróżowaniu po świecie? Sprawdź nasze ogłoszenie na stanowisko Chief Nomad Officer i zyskaj szansę na najbardziej pełen przygód miesiąc w swoim życiu - zachęca Shift.

Zdjęcie Według ostatniego raportu Global Digital Nomad Report najlepsze kraje dla cyfrowych nomadów w 2024 r. to Hiszpania, Holandia, Norwegia, Estonia i Rumunia. / 123RF/PICSEL

Shift szuka cyfrowego nomady. Oferuje do 10 tys. dolarów

Ten styl życia zyskuje na popularności, ponieważ pozwala na odkrywanie nowych miejsc i kultur, jednocześnie otrzymując stały dochód. W przypadku oferty Shift, za 30 dni dostarczenia unikalnych treści na media społecznościowe i bloga Shift oraz tworzenie przewodnika dla cyfrowych nomadów i budowanie wokół niego społeczności, firma oferuje do 10 tys. dolarów.



Co to znaczy, że pracownik otrzyma do 10 tys. dolarów? Z opisu stanowiska wynika, że za realizację wspomnianych zadań firma oferuje budżet na pokrycie kosztów podróży, w tym rekompensatę za przeloty i hotele.

- Mamy nadzieję, że Chief Nomad Officer będzie inspiracją dla innych, którzy zawsze marzyli o życiu i pracy w innym miejscu, ale być może bali się podjąć ten krok - powiedziała Sabrina Banadyga, wiceprezes ds. marketingu w Shift. - Nie ma lepszego czasu niż teraz, aby chwycić paszport i komputer i skorzystać z wolności, jaką może zaoferować praca zdalna.

Dwie pieczenie na jednym ogniu

Wygląda na to, że działania Shift są naprawdę dobrze przemyślane. Taka oferta może bowiem przyciągnąć tłumy zainteresowanych, a to doskonała okazja, by upiec pieczenie na jednym ogniu i zwiększyć zainteresowanie samym produktem. Shift zdaje sobie z tego sprawę i rekrutację przeniósł praktycznie w całości do internetu. Firma swoją propozycją chce bowiem zrobić szum w mediach społecznościowych - do zadań rekrutacyjnych należy przygotowanie i opublikowanie na TikToku lub Instagramie filmiku, oznaczając przy tym konto firmy i dodając związany z rekrutacją hashtag.

W 60-sekundowym nagraniu kandydat ma opisać, dlaczego aplikuje na stanowisko Chief Nomad Officer w Shift, jak zachować dobrą organizację i produktywność, będąc w podróży i dokąd oraz dlaczego chce się wybrać.

Kandydaci mogą aplikować do 20 września. Chief Nomad Officer ma wyruszyć w podróż już 7 października br.