Takiego budynku Warszawa nie miała. Pionowe ogrody uprawiane przez maszyny

Instytutu Innowacji i Technologii należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz zyska nową siedzibę. Biurowiec przy ulicy Żelaznej 87 w Warszawie zostanie wyremontowany. Projekt o nazwie Lampa Łukasiewicza opracowało warszawskie biuro projektowe FAAB.

Zdjęcie Tak obecnie wygląda biurowiec / Google Maps / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Tak będzie wyglądał po przebudowie / faab.pl / materiał zewnętrzny

Lama Łukasiewicza z ogrodem oprawianym przez roboty

Trendem w obecnym budownictwie stało się wprowadzanie zieleni do nowoczesnych biurowców oraz otwieranie wnętrza poprzez tworzenie zielonych, często publicznych przestrzeni. W tym przypadku gęsto zabudowane otoczenie umożliwia budowę skweru lub parku dostępnego dla mieszkańców. W związku z tym postawiono na inne rozwiązanie, które (trzeba przyznać) koresponduje z charakterem instytutu, którego siedzibą budynek niedługo będzie.

Reklama

Wykonane zostaną: pionowy ogród elewacyjny i pionowy park elewacyjny. Pierwszy przewidziano dla niskich, odpornych na zróżnicowane warunku atmosferyczne roślin, w tym zimozielonych oraz kwitnących sezonowo. Drugi ma zapewnić optymalne warunki do wegetacji dla rodzimych gatunków zagrożonych i rzadkich.

Będą nie tylko niezwykłą ozdobą, ale także podstawą do realizacji długofalowego projektu badawczego. Rozmieszczone sensory, badające m.in. poziom chlorofilu będą zbierały dane, które następnie zostaną wykorzystane do optymalizacji procesu kreowania mikroklimatu wokół budynku. Wszystko będzie wspomagane przez rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Dużo technologii jak na "zwykły" pionowy ogród?

No to do tego dorzućmy jeszcze jeden aspekt projektu badawczego, jakim jest rozwijanie automatycznego systemu pielęgnacji roślin wykorzystującego drony inspekcyjne i roboty pielęgnacyjne. W pierwszej fazie cały system ma być wspierany przez człowieka, ale celem jest stworzenie samokorygującego się systemu bionicznego, który będzie mógł funkcjonować bez jego udziału.

Zdjęcie "Lampa Łukasiewicza" będzie naszpikowana nowoczesną technologią / faab.pl / materiał zewnętrzny

Co będzie w nowym Centrum Łukasiewicza?

Choć już sam pionowy ogród i park robią wrażenie, to pozostaje jeszcze niemała przestrzeń wewnątrz budynku. Co dokładnie będzie na poszczególnych kondygnacjach?

Budynek ma 9 kondygnacji naziemnych i 4 kondygnacje podziemne, wznosi się na wysokość 32 metrów. Jak poinformowało biuro FAAB pierwsza kondygnacja podziemna będzie przestrzenią wielofunkcyjną, ekspozycyjno-konferencyjną. Ma to być miejsce organizacji wydarzeń popularyzujących naukę i innowacyjność. Pozostałe przeznaczone są dla samochodów i rowerów, a także na pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Na parterze I piętrze znajdzie się kawiarnia oraz Inkubator Innowacyjności. Oba miejsca mają tworzyć warunki do kooperacji i wymiany informacji z przedstawicielami świata nauki, przemysłu i biznesu. Pozostałe wyższe kondygnacje zajmą przestrzenie biurowe oraz przeznaczone do pracy grupowej i spotkań.