Narciarze czekają na sezon zimowy 2024/2025

Województwo podkarpackie to nie tylko Bieszczady, znajduje się tu także wiele innych ciekawych miejsc, które są warte odwiedzenia i wpiszą się w gusta turystów o różnych potrzebach - czy to latem, czy to zimą. Jednym z takich miejsc jest Bieszczad.ski Wańkowa w gminie Olszanica.

Bieszczad.ski Wańkowa to największa i najnowocześniejsza stacja narciarska w województwie podkarpackim. Obiekt dysponuje atrakcjami, które z powodzeniem zapewnią rozrywką latem, jak i umilą czas miłośnikom zimowych szaleństw. Atrakcji umożliwiających dobrą zabawę w okresie zimowym jest sporo i są bardzo dobrze oceniane przez odwiedzających. W Wańkowej znajduje się m.in. najdłuższa w regionie czteroosobowa kolej linowa (953 metrów), wyciąg talerzykowy, trzy ruchome chodniki, wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego i snowboardowego, szkoła narciarsko-snowboardowa, restauracja i hotel.

Gdzie jechać na narty w Polsce? Na Podkarpaciu naśnieżają już stoki

W związku z nadchodzącym sezonem zimowym 2024/2025 ośrodki narciarskie w Polsce czynią przygotowania na przyjęcie turystów. Podobne praktyki prowadzone są w Bieszczad.ski Wańkowa - tutaj prace są już mocno zaawansowane. Wańkowa to bowiem pierwszy ośrodek narciarski w Polsce, który zaczął już w tym roku naśnieżanie stoku na sezon zimowy. "Filharmonia Bieszczad.ski już stroi instrumenty, by dać wam koncert, o którym nawet nie śniliście" żartuje personel ośrodka w poście na Facebooku, prezentując przy tym zdjęcia pracujących na stokach maszyn. Do tego zaczął już też prószyć śnieg.

- Rozstawiliśmy już wszystkie armaty, zbiorniki z wodą są pełne, czekamy tylko na mróz, podobno ma być w przyszłym tygodniu - powiedział w miniony piątek PAP Robert Petka, zastępca wójta Olszanicy.

Sezon narciarski w Polsce. Ośrodki szykują się na otwarcie

Żeby naśnieżyć dwie ponadkilometrowe trasy i dwa krótsze odcinki dla początkujących oraz mniej zaawansowanych narciarzy, na terenie Bieszczad.ski Wańkowa ustawiono 21 armat. Czekając na rozpoczęcie sezonu zimowego 2024/2025 gmina Olszanica przygotowuje się ponadto do rozbudowy ośrodka. Projektowana jest druga kolej linowa - z pełnym systemem naśnieżania i oświetleniem. W planach są dwie trasy o długości około 600 metrów, o mniejszej trudności. Jeżeli wszystko się uda, to drugi wyciąg będzie gotowy za dwa lata. Kiedy natomiast ruszy wyciąg w Wańkowej w tym roku? To zależy od pogody.

Sezon narciarski w Polsce zaczyna się standardowo w pierwszej połowie grudnia, choć co roku prognozowane terminy otwarcia poszczególnych ośrodków nieco się różnią. W tym roku na skiinfo.pl można zobaczyć, że w niektórych miejscach prawdopodobne otwarcie sezonu wypaść może już w ciągu najbliższych dni. Większość dat otwarcia sezonu dotyczy jednak wspomnianego początku grudnia. Wówczas najpewniej będzie już można korzystać z obiektów w Zakopanem (Kasprowy Wierch), Wiśle (Cieńków, Klepki, Nowa Osada, Soszów) czy Białce Tatrzeńskiej (Kaniówka, Kotelnica, Rusiń ski) oraz z wielu innych miejsc tego typu, rozsianych w różnych punktach Polski.

