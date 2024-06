Ten dworzec to istne dzieło sztuki. Wybudują go nad Bałtykiem

10 czerwca wmurowano kamień węgielny pod nowy terminal pasażerski Ülemiste w stolicy Estonii, Tallinie. Być może już wcześniej widzieliście ten (trzeba przyznać) wyjątkowy projekt, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Znana pracownia Zaha Hadid Architects wygrała konkurs na projekt jeszcze w 2019 roku.

Nowy dworzec będzie pełnił funkcję multimodalnego węzła transportowego dla osób dojeżdżających do pracy, pasażerów kolei międzynarodowych i pasażerów linii lotniczych korzystających z sąsiedniego lotniska w Tallinie. Otwarcie węzła zaplanowano na 2028 rok. Patrząc na projekt, z pewnością w oczy rzuca się jego niecodzienny wygląd z przejściem ponad dworcem. Ma być swego rodzaju mostem łączącym różne dzielnice miasta, obecnie rozdzielone torami kolejowymi.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Terminal Ülemiste będzie północnym końcem nowej zelektryfikowanej linii Rail Baltica o długości 870 km, która połączy Estonię , Łotwę i Litwę z europejską siecią kolei dużych prędkości w Polsce. Architekci Zaha Hadid opracowali projekt we współpracy z wiodącą estońską firmą architektoniczno-inżynierską Esplan. Będzie miał konstrukcję modułową, co umożliwi ciągłą eksploatację podczas wszystkich etapów przebudowy.

Marzyliśmy o szybkim połączeniu z Europą. To przełomowy rok w budowie Rail Baltica - oprócz wmurowania kamienia węgielnego pod terminal Ülemiste, rozpoczęła się również budowa głównej linii. Powiedział minister klimatu Estonii Kristen Michal

- Rail Baltica to projekt europejski, bałtycki i estoński. Kraje bałtyckie muszą być podłączone do europejskiej sieci kolejowej, zarówno w celu zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw, wygodnego podróżowania, rozwoju gospodarczego i, co nie mniej ważne, naszego wspólnego bezpieczeństwa europejskiego - dodała Magda Kopczyńska, Dyrektor Generalna ds. Transportu i Mobilności w Komisji Europejskiej.

Charakterystyczny styl dworca to wizytówka biura architektonicznego

Inny projekt architektów Zaha Hadid, dworzec kolei dużych prędkości w Hingkongu właśnie osiągnął poziom dachu. Przeglądając liczne realizacje tej znanej pracowni nie sposób nie zwrócić uwagi na pewien charakterystyczny i spójny styl, który łączy wszystkie projekty. W ubiegłym roku szef studia Patrik Schumacher ujawnił, że część projektów opracowuje z wykorzystaniem generatorów AI do przetwarzania tekstu na obraz, takich jak DALL-E 2, Midjourney i Stable Diffusion. - Nie każdy projekt go wykorzystuje, ale powiedzmy większość - powiedział Schumacher portalowi Dezeen. Dodał, że pozwala to na pokazanie wstępnych szkiców klientom, nad którymi może następnie dalej pracować.

Co jednak istotniejsze, zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala na kontynuację projektowania budynków w charakterystycznym płynnym i muskularnym stylu rozsławionym przez Zahę Hadid, zmarłą w 2016 roku założycielkę pracowni. Zaha Hadid byłą pierwsza kobietą, która zdobyła (w 2004 r.) Nagrodę Pritzkera, określaną mianem architektonicznego Nobla.