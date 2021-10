Ten spray ma pomóc w walce z narkotykami

Narkotyki są problemem znanym na całym świecie. Pomimo euforii, w jaką są w stanie wprowadzić człowieka, ich skutki dla organizmu mogą okazać się katastrofalne. Wiele osób powie, że "chcącemu nie dzieje się krzywda", lecz jest to nie do końca prawda. Istnieją narkotyki, które bardzo szybko uzależniają. Ich rekreacyjne przyjmowanie podczas imprez może niebezpiecznie szybko zmienić się w nałóg. Do takich sytuacji nie chce dopuścić brytyjska policja, która wyznaje zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

W ponad 600 placówkach używany jest już spray BLOKit. Preparat został stworzony przez brytyjską policję, która twierdzi, że stosowanie go w niektórych miejscach jest w stanie zmniejszyć przyjmowanie narkotyków o nawet 80 proc. Spray został jako pierwszy użyty w Darlington, gdzie trafił do 24 licencjonowanych lokalów. By poprawnie działał, trzeba spryskać nim powierchnię. Mogą to być stoły, krzesła, lady, deski sedesowe, czy cokolwiek innego, co może posłużyć delikwentowi do wciągania, bądź rozdrabniania narkotyków. Preparat działa w taki sposób, że narkotyk po wejściu z nim w kontakt przestaje być zdatny do zażycia, spęcznieje, przez co ciężej będzie go ułożyć i stanie się obrzydliwie niedobry. Okropny posmak w ustach ma się utrzymywać nawet do kilku godzin.

"Darlington jest takie samo, jak każde inne miasto - ludzie biorą tu rekreacyjnie narkotyki i bylibyśmy naprawdę naiwni, gdybyśmy sądzili inaczej. Różnica jest taka, że my robimy coś w kierunku, by tego zaprzestano. Ryzyko zażywania kokainy i innych narkotyków rekreacyjnie jest dobrze udokumentowane, lecz one nie tylko szkodzą zdrowiu osób, które ich zażywają - to także finansuje przestępczość zorganizowaną i rozbija społeczności, w których te grupy działają" - powiedział sierżant Matt Plumb z rejonowej policji w Darlington.