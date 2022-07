To jest automatyczne powiadomienie. Otrzymujesz tę wiadomość e-mail, ponieważ nie zostały spełnione obowiązki odbicia przepustki przy wejściu do placówki Tesli przez co najmniej 16 dni w okresie miesiąca. Przypominamy, że wszyscy pracownicy powinni wrócić do pracy w burze, na pełny etat. Jeśli powodem Twojego zachowania była choroba, urlop czy inna nagła sytuacja, opisze to swojemu przełożonemu w wiadomości e-mail.