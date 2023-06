Zgodnie z planem do końca 2026 roku zostanie przekazany do użytku nowoczesny budynek Teatru Muzycznego w sercu Poznania. Powstanie na działce obok Akademii Muzycznej, u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej. Będzie pierwszym budynkiem teatralnym zbudowanym od podstaw w powojennej historii Poznania.

Największy teatr muzyczny w Polsce

Na powierzchni około 28 tysięcy metrów kwadratowych powstanie nowoczesna scena główna z widownią na blisko 1200 osób (dla porównania: warszawski Teatr Muzyczny Roma ma ich 1000, a teatr muzyczny w Gdyni - 1100), salą kameralną, restauracją z salą bankietową i obszernym zapleczem.

Plany są ambitne. Twórcy chcą umożliwić realizację spektakli z ogromnym rozmachem m.in. dzięki szybkim, dwupoziomowym zapadniom, głębokim kulisom i obrotowej scenie. Mniejsze wydarzenia będą mogły odbywać się na scenie kameralnej z widownią na ponad 300 miejsc.

Oczywiście powstanie także zaplecze z pomieszczeniami niezbędnymi do przygotowania spektaki: salami prób i ćwiczeń, garderobami, charakteryzatornią, magazynami, biurami i warsztatami. W części ogólnodostępnej uwagę będzie mogło przyciągnąć również wielopoziomowe foyer i restauracja z salą bankietową.

Teatr będzie wybudowany blisko torowiska. Jednak Teatr uspokaja, ani hałas, ani drgania nie będą dla widzów i artystów wyczuwalne. ― Wszystko jest dokładnie przemyślane ― czytamy w komentarzu na facebookowym profilu Teatru ― Elewacja od strony torów kolejowych zakłada montaż specjalnych fiszbin, które będą wygłuszać hałas. Dodatkowo, żadna ze ścian którejkolwiek z sal widowiskowych nie jest ścianą zewnętrzną budynku. W zakresie wibroakustycznym planowane są ekrany wkopane w ziemię, które zatrzymają drgania. Pociągi w tym miejscu hamują lub ruszają, więc nie osiągają wysokich prędkości.

Park Wody i Muzyki

Od południowej strony budynku, na terenach należących obecnie do PKP, powstać ma Park Wody i Muzyki ze zbiornikiem zasilanym retencjonowaną wodą z dachu teatru, ścieżka edukacyjna i kładki dla pieszych.

Wraz z budową parku powstanie również dodatkowa ulica Skośna, której budowa realizowana będzie przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przy udziale Zarządu Dróg Miejskich.

Budynek dostępny dla wszystkich widzów

Oprócz nowoczesnego wyglądu i rozwiązań prośrodowiskowych budynek będzie wyposażony w szereg udogodnień, aby każdy miał do niego dostęp, także osoby niepełnosprawne. Oprócz standardowych rozwiązań, dla osób poruszających się na wózkach przygotowano miejsca w jednym z dogodnych rzędów. Również wejście na scenę będzie przystosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Oprócz tego dostępne będą zestawy słuchawkowe ze specjalnym odbiornikiem, pozwalające na realizację spektakli z audiodeskrypcją czy komfortka - przewijak dla dorosłych osób w jednej z toalet.

Nowa siedziba pozwoli teatrowi rozwinąć skrzydła

Trzy lata temu władze Poznania ogłosiły międzynarodowy konkurs, do którego przystąpiły 44 firmy całego świata. Wygrał projekt krakowskiego biura projektowego Atelier Loegler Architekci. Sędziowie najwyżej ocenili sposób, w jaki nawiązuje do otaczającej go zabudowy oraz kształt bryły wpisującej się w panoramę dzielnicy śródmiejskiej. Zwrócili przy tym uwagę na otwartość wyrazistej formy, zapraszający charakter foyer i estetykę strefy wejściowej. W efekcie konkursu do z Atelier Loegler Architekci podpisano umowę na zaprojektowanie inwestycji.

― Mam nadzieję, że dopełnimy ten obszar, staniemy się "parkiem dźwięków miasta", miejscem masowych odwiedzin, co spowoduje, że Teatr będzie idealnym czynnikiem rewitalizacji społecznej centrum - mówi dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski. ― Żeby tu wtłoczyć życie, potrzebna jest właśnie inwestycja o charakterze społecznym. Będziemy przyciągać do miasta 250-280 tysięcy widzów rocznie.

O potrzebie przeprowadzki mówi się o wielu lat. Obecnie Teatr Muzyczny w Poznaniu działa w dawnej siedzibie gestapo przy ul. Niezłomnych.