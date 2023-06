Bezpieczne wakacje - w Sopocie mają na to sposób

Do sieci trafiła informacja o ciekawej współpracy miasta Sopot z firmą kosmetyczną MIYA. Jej celem było stworzenie projektu mającego poprawić bezpieczeństwo najmłodszych na plaży i nie tylko. Chodzi o lokalizacyjną opaskę dla dzieci, dzięki której nasze pociechy będą mogły bezpiecznie wrócić do swoich opiekunów.

Jest to pomysł tyle wyjątkowy, ile potrzebny. Plaże w Polsce, szczególnie w okresie wakacyjnym kojarzą nam się przecież z dużą liczbą osób. Tłumy chcące zaznać kąpieli morskich i słonecznych to klasyczny obrazek znad Bałtyku, jednak stanowi on pewnego rodzaju zagrożenie. W takiej sytuacji nietrudno o stracenie z oczu swojego dziecka, bawiącego się na brzegu.

Reklama

Lokalizator dla dziecka na plażę

Stąd pomysł, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci poprzez wyposażenie je w specjalną opaskę MIYA, która pomoże najmłodszemu wrócić do swoich rodziców. Jak to działa? System jest całkiem prosty. Opaska jest wyposażona w technologię RIFD, dzięki której rodzic może zakodować w opasce swój numer telefonu. W sytuacj gdy dziecko się zgubi, każda osoba mająca telefon z NFC będzie mogła odczytać numer telefonu opiekunów, aby się z nimi skontaktować.

Sopot bezpieczna plaża MIYA, czyli jak odebrać opaskę:

Najpierw wystarczy odebrać darmową opaskę MIYA z jednego spośród wielu punktów w całym mieście Sopot. Są to punkty informacji turystycznej, bosmanaty, kasy przy Molo, punkty gastronomiczne w pasie nadmorskim, stanowiska ratownicze WOPR i wybrane hotele. Należy włączyć funkcję NFC w swoim telefonie i przyłożyć go do opaski. Postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, zakodujemy w niej swój numer telefonu. Ten będzie ważny przez 72 godziny. Załóż opaskę swojemu dziecku. Wyposażony potomek powinien zostać poinformowany, że w razie zgubienia się wystarczy, aby poprosił o pomoc któregoś z przechodniów o kontakt z rodzicem.

Opaski lokalizacyjne dla wszystkich już niedługo

Co ciekawe, sam pomysł opasek pomagających w zlokalizowaniu rodziców dziecka nie jest w Sopocie niczym nowym. Jak podaje Maciej Dziubich, prezes sopockiego WOPR, tradycyjne opaski z polem do wpisania numeru telefonu funkcjonują na tamtejszych plażach od 15 lat. Teraz przyszła jednak pora na nowe, bardziej zaawansowane rozwiązanie technologiczne.

System powstały ze współpracy Sopotu i firmy MIYA już działa. Na początek sezonu przygotowano łącznie 150 tysięcy opasek. Są one darmowe i każdy zainteresowany może je odebrać w jednym z punktów, które pomagają w dystrybucji. W całym mieście jest ich sporo, a najlepiej szukać pośród wymienionych powyżej.

Jak korzystać z opaski w Sopocie?

Przygotowany system jest dość prosty. Tak naprawdę potrzebujemy tylko opaski i telefonu z NFC. Dziś zdecydowana większość urządzeń mobilnych jest wyposażona w taką funkcję, co tylko ułatwia sprawę. Samo zakodowanie również jest łatwe. Trzeba tylko pamiętać, że wgrany numer telefonu jest ważny przez 72 godziny.

Co ciekawe, o ile system domyślnie powstał na potrzeby plażowiczów w Sopocie, to zadziała w każdym miejscu, w którym jest internet. Sama opaska została stworzona z materiałów syntetycznych bezpiecznych dla skóry. Gdy się zużyje, wystarczy wyrzucić ją do kosza. Najlepiej, aby był to zbiornik przeznaczony na plastik i metale.