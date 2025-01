Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego przechodzi obecnie gruntowną modernizację, którą zapoczątkowano jeszcze pod koniec zeszłej dekady. Placówka jest przebudowywana i z tego powodu poszukuje się nowych pracowników. Jest to nie tylko okazja do zarobku, ale również przeżycia bardzo ciekawej przygody.

Rekrutacja odbywa się w ramach jubileuszowej 50. Polskiej Wyprawy Antarktycznej do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Chętni pracy oraz przygód w zimnym klimacie mogą nadsyłać własne zgłoszenia wraz z CV do końca stycznia. Kogo poszukują?

Natomiast grupa operacyjna składa się z pracowników, którzy są w stanie zapewnić ciągłość pracy Polskiej Stacji Antarktycznej przez cały rok. Są to różni specjaliści i wśród nich mamy lekarzy, ratowników medycznych, operatorów łodzi oraz dronów, mechaników, elektryków, kucharzy, opiekunów czy wykwalifikowanych administratorów systemów IT.

Polska Stacja Antarktyczna nie jest przyjaznym miejscem (pod względem klimatu) i osoby chcące tam pracować muszą liczyć się z niedogodnościami. Panują tam zimne warunki. Z drugiej strony jest to z pewnością bardzo ciekawe miejsce i dla wielu osób może to dodatkowo stanowić przygodę życia .

Praca odbywa się w dwóch grupach – zimującej (całorocznej) oraz letniej (od listopada do marca). Jeśli czujecie się na siłach, to aplikować można do 31 stycznia 2025 r. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie formularz.arctowski.pl/formularz. Wybrańcy będą mogli przejść do kolejnego etapu rekrutacji. Wybór wiąże się m.in. z odbyciem wymaganych badań lekarskich oraz specjalnego szkolenia.