To największa na świecie geotermalna laguna. Wszyscy będą zazdrościć

Kanada pozazdrościła Islandii jej słynnych geotermalnych uzdrowisk i postanowiła stworzyć jedną u siebie, a mowa o geoLagon, które ma być atrakcją dla turystów chcących zrelaksować się w ciepłej wodzie na świeżym powietrzu, również zimą, a przy okazji podziwiać niewiarygodne widoki. Geotermalna laguna zaplanowana dla gminy Charlevoix ma być największą tego typu na świecie i składać się nie tylko z "basenu" z ciepłą wodą, ale i samowystarczalnej energetycznie wioski letniskowej z ok. setką domków.



Relaks w ciepłej wodzie... nawet w środku zimy

Sam zbiornik wodny zajmować będzie powierzchnię 12 tys. metrów kwadratowych i zapewni temperaturę 39℃, pozwalając mieszkańcom i turystom uciec nieco od niskich temperatur, które zimą spadają tu mocno poniżej zera. Jak przekonują pomysłodawcy, woda będzie ogrzewana przez ekosystem energetyczny składający się z systemów geotermalnych, biomasy, fotowoltaiki i energii słonecznej, wraz ze zbiornikiem termicznym pod podstawą laguny do przechowywania ciepła.



Zdjęcie Ciepła woda i piękne widoki. Relaks idealny? / geoLagon / materiały prasowe

To jeden z kluczowych składników naszego przepisu. Mam zgłoszony patent na ten ogromny termos pod naszym basenem. Istnieje duża szansa, że projekt geoLagon wytworzy więcej energii niż zużywa, co daje możliwość dostarczenia nadwyżki energii elektrycznej okolicznej społeczności komentuje w wypowiedzi dla serwisu New Atlas właściciel i dyrektor generalny geoLagon, Louis Massicotte.

Reklama

Co więcej, właściciel przekonuje, że w przyszłości ma plan, by laguna i wioska, m.in. za sprawą takich technologii, jak odzysk ciepła z wody ściekowej, zostały dostawcą energii. Nie bez znaczenia będą tu również wspomniane chatki, na których zostanie zastosowana okładzina fotowoltaiczna - niemniej na ten moment celem jest samowystarczalność.

Zdjęcie Wszyscy będą zazdrościć Kanadzie tej atrakcji / geoLagon / materiały prasowe

I wygląda na to, że chociaż do realizacji projektu minie jeszcze sporo czasu, bo budowa rozpocznie się w marcu przyszłego roku i potrwa nawet 18 miesięcy, to zainteresowanie jest ogromne. Louis Massicotte twierdzi, że blisko 80 proc. zaplanowanych dla wioski domków zostało już sprzedanych inwestorom, do celów własnych albo krótkoterminowego wynajmu.



I trudno się temu dziwić, szczególnie że geoLagon będzie znajdować się 45 min jazdy od miasta Quebec, gdzie na turystów czekają przecież galerie sztuki, pola golfowe, ośrodki narciarskie czy liczne restauracje, więc jeśli znudzi im się moczenie, zawsze mają pod ręką dodatkowe atrakcje.