To nie człowiek, to robot-artysta i jego wystawa dzieł sztuki w Egipcie

Wystawa zatytułowana "Forever is Now", czyli "Na zawsze jest teraz" została zorganizowana w słynnych na całym świecie egipskich piramidach. Wystawiona od 21 października do 7 listopada 2021 roku ekspozycja została zorganizowana przez Art D'Egypt we współpracy z egipskim Ministerstwem Starożytności i Turystyki oraz Egipskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, pod patronatem UNESCO, i przedstawia prace czołowych egipskich oraz zagranicznych artystów, w tym również prace artysty-robota Ai-Da.

Na wystawie robot Ai-Da prezentuje współczesną odpowiedź na słynną Zagadkę Sfinksa: "Co to za zwierzę obdarzone głosem, które z rana chodzi na czworakach, w południe na dwóch nogach, a wieczorem na trzech?"

W czasach niezwykle szybkiego rozwoju biotechnologii, robotyki i transhumanizmu, Ai-Da pojawia się w rzeźbiarskiej formie robota z trzema nogami wewnątrz sarkofagu ze stali i szkła. W tej pracy poprzez swoją niesamowitą i niezręcznie zmienioną anatomią Ai-Da zachęca nas do zastanowienia się, czy dzisiejszy technologicznie zaawansowany świat jest takim, jakiego naprawdę pragniemy.

Zdjęcie Ai-Da jest robotem, który zmusza nas do zastanowienia się, jak daleko ludzkość może się posunąć w rozwoju biotechnologii i robotyki / Cover Images / East News

Stworzona rzeźba zatytułowana "Nieśmiertelna zagadka" opiera się na starożytnych egipskich rozważaniach dotyczących życia pozagrobowego i ma związek z dzisiejszą obsesją ludzkości na punkcie wykorzystania biotechnologii do osiągnięcia nieśmiertelności.

Jako humanoidalny robot Ai-Da ma ramię, które rysuje i maluje obrazy z kamer w jej oczach, a także tworzy szkice i obrazy w "ludzkim stylu". Ponadto wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy do ich rysowania.

Zdjęcie Robot prezentował już swoje dzieła także na wystawie w Londynie w 2019 roku / Cover Images / East News

Oprócz technik rysunkowych i malarskich Ai-Da jest również performerką, biorąc udział w spektaklach teatralnych. Mówi i czyta na głos, używając modelu językowego połączonego z ludzkim głosem, aby podkreślić połączenie sztucznej inteligencji z ludzką komunikacją.

Jako humanoidalny robot, Ai-Da jest sama w sobie obiektem sztuki. Jej istnienie stawia odważne pytania dotyczące dzisiejszych biotechnologii i transhumanizmu.

Zdjęcie Uważa się, że Ai-Da nie tylko jest autorką różnych prac artystycznych, ale także sama w sobie jest dziełem sztuki / Cover Images / East News

