Na pierwszy rzut oka projekt o nazwie Bosconavigli może przypominać wybudowaną już we Włoszech parę wieżowców mieszkalnych - Bosco Verticale. I dzieje się tak nie bez powodu, ponieważ za oba projekty odpowiada między innymi studio Stefano Boeri Architetti, a łączy je istotny aspekt, czyli połączenie architektury i natury.

Na kanale studia na YouTubie możemy odnaleźć film promujący Bosconavigli.

Bosconavigli ma mieć schodkową formę w kształcie litery L. Znajdziemy w nim 90 jednostek mieszkalnych, każdy o powierzchni od 45 do ponad 3000 metrów kwadratowych. W budynku mieścić się będzie restauracja-bistro oraz centrum odnowy biologicznej z basenem, siłownią i sauną. Co jednak najistotniejsze, to system zieleni składający się z 170 drzew, wraz z krzewami i roślinami pnącymi, który obejmuje fasadę. Nieregularny system balkonów w połączeniu z umieszczoną zielenią ma działać jako bufor dla hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Ekologia stanowiła ważny punkt w projekcie

Co więcej, w projekcie uwzględniono wykorzystanie paneli słonecznych oraz fotowoltaicznych na dachu, zbieranie i odzyskiwanie wody deszczowej, a także produkcję energii geotermalnej. Przed budynkiem z kolei znajdą się ścieżki, miejsca interakcji i tarasy, które mają zapewniać możliwość aktywnego wypoczynku. Obiekty użyteczności publicznej będą dostępne nie tylko dla mieszkańców Bosconavigli.

Projekt powstaje we współpracy z Arassociati, Milano 5.0 oraz projektantem krajobrazu AG&P Greenscape.

"Bosconavigli będzie zrównoważonym żywym organizmem, ponieważ system roślinny został zaprojektowany w celu filtrowania drobnych mikrocząsteczek kurzu i zmniejszenia zanieczyszczenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii dzięki bezwładności cieplnej roślinności, która gwarantuje ochronę przed promieniami słonecznymi wraz z absorpcją CO2. Tysiące roślin i krzewów, które pokryją Bosconavigli, będą działać jako bastion bioróżnorodności i będą zmieniać kolor i profile budynku wraz ze zmianą pór roku" - twierdzi studio Stefano Boeri Architetti.

Bosconavigli dołączy do Bosco Verticale na ulicach Mediolanu. Budowa ma zostać ukończona w 2025 roku.