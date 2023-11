Epicon zostanie wybudowany na wybrzeżu Zatoki Akaba w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Jest szóstym z dziesięciu planowanych w Neomie regionów, które są ujawniane co pewien czas.

Dwie postrzępione wieże mogą przywodzić na myśl kadry z filmów science-fiction. Wyższa będzie miała 275 metrów wysokości, niższa 225 metrów. Znajdzie się w nich hotel z 41 apartamentów (określanych jako ultrapremium) i 14 luksusowych rezydencji. Obie pokryte stalą wieże są połączone poziomą konstrukcją, na której znajdować się będzie między innymi odkryty basen.

Oprócz tego w ramach projektu powstanie kurort z trzecią wieżą, który będzie oferował dodatkowe 120 pokoi i 45 willami tuż przy plaży.

Futurystyczne wieże Epicon wzniosą się nad Saudyjskim wybrzeżem

Przemierzając wybrzeże wzdłuż Zatoki Akaba Epicon wyłoni się z pustynnego obszaru niczym lśniący miraż. Smukła bryła o znacznej wysokości ma sprawić, że oba budynki zajmą stosunkowo niewielką powierzchnię w surowym, dzikim krajobrazie. Architekci pomyśleli o nim jako bramie do przyszłości i ucieczce od stresów dnia codziennego.

Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy i goście będą mogli zrelaksować się w klubie plażowym, skorzystać z zabiegów wellness w spa, a dzięki bliskości Zatoki Akaba, również sporty wodne. Oprócz tego znajdą się tu takie udogodnienia jak nowoczesna siłownia, biblioteka, miejsca do pracy i liczne strefy wypoczynkowe.

Szybki rozwój projektu Neom

Saudyjczycy wyraźnie rozpędzili się, ogłaszając kolejne regiony. W pierwszej kolejności ogłoszono flagową inwestycję The Line, górski kurort Trojena i portowy region Oxagon. W międzyczasie poinformowano o budowie luksusowej wyspy Sindalah i kolejnych obiektach w kurorcie narciarskim (takich jak futurystyczna platforma widokowa czy hotel o wyglądzie lodowej igły).

Po koniec października informowaliśmy o trzech kolejnych hotelach w regionie Leyja, a teraz światło dzienne ujrzał szósty region. Czy to oznacza, że do końca roku poznamy ostatnie cztery?

Trzeba przyznać, że rozwój Neomu może być z jednej strony dobrą inwestycją dla kraju, który chce zdywersyfikować źródła dochodu, z drugiej nie ma co ukrywać, że klientami mają być najbogatsi. Choć Arabia Saudyjska szczyci się szacunkiem do przyrody w związku z realizacją megamiasta, to słychać zarzuty, że tak naprawdę działania będą miały negatywny wpływ na środowisko. Od samego początku mówi się również o naruszaniu praw człowieka.

