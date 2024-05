Usłyszała pukanie do drzwi. Przed wejściem czekał... jadowity wąż

Kobra chińska czekała pod drzwiami. Chciała się ochłodzić

Kobry chińskie są jadowite i osiągają długość do 1,5 metra. W tym przypadku zwierzę nie chciało jednak atakować, a po prostu się ochłodzić. To nie oznacza, że jakiś nerwowy gest nie sprowokowałby stworzenia do ataku. Jak ustalili strażacy, którzy przybyli na miejsce, wąż rzeczywiście najpewniej szukał schronienia przed wysokimi temperaturami, bo ukrył się w ciemnym kącie domu pani He.

Strażacy odłowili węża i podobnie jak w przypadku żmii z Biedronki, przetransportowali kobrę w bezpieczne miejsce, by wypuścić ją na wolność. W sieci pojawiły się komentarze zaskoczonych internautów, którzy m.in. zwracają uwagę, że incydent z kobrą świadczy o znaczeniu współistnienia z dziką przyrodą i konieczności ochrony jej terenów oraz edukacji na temat zachowania odpowiednich środków ostrożności w przypadku spotkania z potencjalnie niebezpiecznymi zwierzętami.