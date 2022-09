Dubaj co rusz zaskakuje nowymi architektonicznymi propozycjami. Chęć przyciągnięcia nowych mieszkańców, turystów i inwestorów ma na celu rozwój gospodarki. Tym razem propozycją jest kosmiczny kurort o wyglądzie Księżyca zaprojektowany przez kanadyjską firmę architektoniczną Moon World Resorts Inc.

Lot na "Księżyc" w Dubaju

Księżycowy kurort ma zapewnić odwiedzającym kosmiczne doznania. Z pewnością jedną z największych atrakcji okaże się księżycowa kolonia, którą będzie można zwiedzać pieszo lub łazikiem księżycowym. Na jego powierzchnię, położoną 123 m n.p.m. dostaniemy się dzięki superszybkiemu wahadłowcowi.

Projektanci twierdzą, że z obiektu będą mogły skorzystać agencje kosmiczne w celu rzeczywistego szkolenia astronautów.

Całkiem przyziemne usługi

Mimo kosmicznego wyglądu ośrodek będzie oferował także jak najbardziej przyziemne usługi: hotel, spa i wellness, klub nocny, centrum eventowe, miejsca spotkań, salon. Jak podaje Moon World Resorts na Facebooku: - W sprzedaży będzie około 144 luksusowych lokali, każdy o powierzchni 186 mkw. Właściciele będą mogli korzystać z ekskluzywnych przywilejów dzięki dożywotnemu członkostwu w Klubie Właścicieli MOON. Oczekuje się, że obiekt przyciągnie nawet 2,5 miliona entuzjastów kosmosu każdego roku.

Konstrukcja obiektu

Dokładne szczegóły nie są jeszcze znane, ale mówi się, że obiekt będzie miał wysokość 224 m, a jego powierzchnia wynosić będzie 4 ha. Całość ma się składać z czterech kondygnacji (w tym jedna poniżej poziomu gruntu i taras na najwyższej) w kształcie dysków, które będą jednocześnie podstawą ogromnego księżyca.



W jego środku znajdować się będzie ponad 20 kwadratowych kondygnacji, w których będzie się mieścił hotel. Ostatnia kondygnacja w kształcie dysku będzie przeznaczona na kolonię księżycową. Najniższa, zagłębiona poniżej gruntu kondygnacja będzie otoczona zieloną ścianą.



Apartamenty mają być naszpikowane nowoczesną technologią, co jest zrozumiałe, gdyż będą w środku potężnej księżycowej kuli. Zostanie zapewniony dopływ świeżego, pozbawionego bakterii powietrza oraz wody wzbogaconej w minerały. Materiały użyte do budowy mają nadawać się do recyklingu lub być biodegradowalne, przyjazne dla środowiska i nietestowane na zwierzętach.

Kiedy powstanie księżycowy ośrodek?

W 2023 roku firma Moon World Resorts (MWR) planuje globalną serię roadshow, czyli cykl wydarzeń marketingowych, podczas których zostanie wybrany licencjobiorca. Według Michaela R. Hendersona, współwłaściciela firmy, wydarzenie ma się odbyć w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Bahrajnie i Kuwejcie. Sama budowa ma zająć nawet cztery lata.

MWR docelowo chce udzielić licencji na cztery księżycowe ośrodki na całym świecie, po jednym w każdym z regionów Ameryki Północnej, Europy, Azji i MENA (region obejmujący Bliski Wschód, Afrykę Północną i Afrykę Wschodnią do Somalii).

