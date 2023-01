W jakim programie rozliczyć PIT za 2022 rok? Trzy przydatne aplikacje

Spis treści: 01 Jak rozliczyć PIT za 2022 w 2023 roku?

02 Jak rozliczyć PIT za 2022 rok? Aplikacja Pitbot

03 W jakim programie rozliczyć PIT za 2022 rok? Aplikacja e-pity

04 Darmowa aplikacja do rozliczania PIT Format

Jak rozliczyć PIT za 2022 w 2023 roku?

W 2023 roku podatnicy mogą rozliczyć PIT za 2022 rok w rządowej usłudze Twój e-PIT. Ta już od 2019 roku pozwala na rozliczanie deklaracji podatkowych. Stworzona przez Ministerstwo Finansów pozwala na złożenie zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Jak zalogować się do serwisu Twój e-PIT?

Sposoby są trzy:

poprzez profil zaufany , e-dowód lub bankowość elektroniczną;

, e-dowód lub bankowość elektroniczną; poprzez aplikację mObywatel ;

; poprzez dane autoryzujące PESEL lub NIP i kwoty przychodu.

Jak rozliczyć PIT za 2022 w 2023 roku? Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego należy wybrać Twój e-PIT. Następnie należy sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. Usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Zeznanie podatkowe PIT za 2022 rok można złożyć również poprzez operatora pocztowego oraz osobiście w urzędzie skarbowym. Moment na złożenie rozliczenia rocznego rozpoczyna się od 15 lutego. Ostateczny termin to 2 maja 2023 roku (to dlatego, że 30 kwietnia i 1 maja są dniami ustawowo wolnymi od pracy).



Jak rozliczyć PIT za 2022 rok? Aplikacja Pitbot

Aplikacje do rozliczenia PIT-ów za 2022 rok obiecują, że użytkownikowi zajmie to kwadrans. W przypadku Pitbot ma to się udać jeszcze szybciej, bo w 12 minut. Twórcy aplikacji PIT na telefon gwarantują, że wszystkie dane są szyfrowane. Pitbot daje również gwarancję, że spełnia wszystkie standardy narzucone przez Ministerstwo Finansów.

Program do rozliczenia PIT sam w sobie jest darmowy i założenie konta nic nie kosztuje. Wersja podstawowa obejmuje możliwość rozliczenia przychodów z PIT 11 we wszystkich pozycjach. Pitbot przystosowany jest również do rozliczeń zagranicznych. Jak rozliczyć PIT za 2022 rok? Aplikacja to program PIT przystosowany na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

W jakim programie rozliczyć PIT za 2022 rok? Aplikacja e-pity

Jak rozliczyć PIT za 2022 rok? Przy pomocy smartfonu można to zrobić dzięki aplikacji e-pity. Jej twórcy chwalą się, że to pierwsza w Polsce darmowa aplikacja do rozliczania i wysyłania PIT-ów rocznych do systemu e-Deklaracje.gov.pl za pośrednictwem smartfonów i tabletów. Co zyskujemy dzięki aplikacji do rozliczenia PIT za 2022 rok?

Aplikacja gwarantuje:

zgodność ze zmianami wprowadzonymi przez Nowy Ład ;

; wszystkie nowe ulgi podatkowe ;

; deklaracje roczne PIT za rok 2022 (PIT-37, 36, 36L, 38, 39, 28);

optymalizacja interfejsu użytkownika;

ulepszenia i poprawki błędów zgłoszonych przez klientów.

Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze. Jak rozliczyć PIT za 2022 rok? Wystarczy wypełnić dane w formularzu i wybrać formę rozliczenia.



Darmowa aplikacja do rozliczania PIT Format

Warto wspomnieć, że program nie jest niestety dostępny w formie aplikacji na telefon. Jest to jednak darmowa aplikacja do wypełniania rocznych zeznań podatkowych PIT i ich przesyłania drogą elektroniczną do wskazanego Urzędu Skarbowego. Gotowe zeznanie można także zapisać w programie lub wydrukować.

Program obsługuje najpopularniejsze formularze PIT-28, PIT-36, PIT-37. Oprócz tego także 20 innych wzorów deklaracji podatkowych, formularzy i załączników. Nie posiada on ograniczeń liczby rozliczanych osób i pozwala wypełniać deklaracje PIT dla całych rodzin, znajomych i firm. Dla tych ostatnich w aplikacji przewidziano PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1 oraz IFT-1R.

