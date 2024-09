W nowej stolicy Egiptu stanie pierwszy taki wieżowiec na świecie

Budowa nowej stolicy od zera nie jest pomysłem nowym, wypróbowała to już Brazylia. Zaplanowano każdy szczegół, każdą dzielnicę dbając o to, żeby dzielnice mieszkalne były oddalone od tych z miejscami pracy, po czym mieszkańcy uznali, że Brasília jest... zbyt sztuczna. W jakim celu to zrobiono? Chodziło o to, żeby przenieść stolicę z Rio de Janeiro w głąb kraju, aby rozwinąć tę część państwa i odciążyć wielkie miasta wybrzeża, które istnieją od czasów kolonialnych.

Podobną decyzję podjął Egipt. Przeludniony (ponad 20 mln mieszkańców, 34 tys. os./km kw), zanieczyszczony, głośny Kair miał odczuć ulgę dzięki przeniesieniu stolicy administracyjnej do nowego miasta. Uznano to również za dobry pomysł w obliczu dynamicznego przyrostu naturalnego.

Reklama

Zdjęcie Niedaleko Kairu powstaje futurystyczna metropolia, która będzie nową stolicą kraju / domena publiczna

Nowoczesne miasto z ekologicznymi rozwiązaniami

Forbes International Tower to 240-metrowy budynek, który ma powstać w pobliżu Iconic Tower - najwyższego budynku w Afryce. Stanie w sercu centralnej dzielnicy biznesowej Nowej Stolicy Administracyjnej, gdzie już wprowadzają się krajowe i międzynarodowe firmy.

Zaprojektowany przez Gordona Gilla z Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (stojącej za Central Park Tower w Nowym Jorku i przyszłym Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej) wieżowiec ma być wyjątkowo przyjazny dla środowiska. Architekci zamierzają osiągnąć zerowy ślad węglowy netto, zasilając 43-piętrowy biurowiec czystym wodorem uzupełnionym o panele słoneczne na jego fasadzie.

Zdjęcie W Nowej Stolicy Administracyjnej Egiptu stanie nowoczesny zasilany wodorem i energią słoneczną wieżowiec / Magnom Properties/AS+GG / NASA

Deweloper Magnom Properties przekazał, że dokładnie budynek będzie zasilany w 75 proc. wodorem i 25 proc. ogniwami fotowoltaicznymi. Nie będzie więc korzystał z tradycyjnej sieci energetycznej. Aby dodatkowo zmniejszyć wpływ na środowisko, planuje się wykorzystać materiały, których pozyskanie, produkcja i utylizacja (lub recykling) wymaga mniejszej emisji dwutlenku węgla.



Kair boryka się z coraz większym niedoborem wody. Nowa Stolica Administracyjna jest przesunięta na tereny pustynne na wschód od Nilu, który od tysięcy lat był źródłem wody i składników odżywczych niezbędnych dla rolnictwa. W związku z tym Forbes International Tower będzie wyposażony w system recyklingu i oczyszczania wody, który zmniejszy zapotrzebowanie na wodę pitną.

Dzięki takim działaniom architekci planują zmniejszyć ślad węglowy jego budowy o 58 proc. Deweloper twierdzi, że w całym cyklu życia zamierza osiągnąć ujemną emisję dwutlenku węgla (czyli usunie więcej CO2, niż emituje) a wysokościowiec ma zostać pierwszym wieżowcem na świecie, który uzyska certyfikat Zero Carbon od International Living Future Institute.