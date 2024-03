Wieczny odpoczynek obok Monroe i Hefnera? Może być twój!

W sobotę odbędzie się bardzo nietypowa aukcja, ponieważ do wylicytowania jest... krypta w Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary w Los Angeles. To miejsce, w którym wieczny odpoczynek można odbywać u boku wielu sław.

Ana de Armas jako Marilyn Monroe w filmie "Blondynka" /Netflix © 2022 /materiały prasowe