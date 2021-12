Przerażające wydarzenie rozegrało się w trakcie jednej z rodzinnych zabaw w Stanach Zjednoczonych. Cały incydent został opisany przez matkę 10-latki na Twitterze. Okazuje się, że dziewczynka po wykonaniu kilku ćwiczeń fizycznych z pomocą serwisu YouTube, przyznała, że chce dostać jeszcze jedno zadanie.

Kristin Livdahl, matka 10-latki napisała, że jej dziecko skorzystało w tym celu z głośnika Echo od Amazonu, czyli inteligentnego asystenta głosowego. Alexa poinformowała ją, że poszuka fajnego wyzwania w sieci, a chwilę później poleciła jej umieścić wtyczkę w gniazdku i włożyć monetę w miejsce, gdzie wystają styki.

"Podłącz ładowarkę od smartfona mniej więcej w połowie drogi do gniazdka ściennego, a następnie dotknij monetą odsłoniętych styków" - powiedział inteligentny głośnik. To znane z serwisu TikTok wyzwanie o nazwie "penny challenge". Krąży tam od ponad roku. Gdy matka dziewczynki usłyszała sugestie Alexy, natychmiast krzyknęła "Nie, Alexa, nie!". Livdahl poinformowała asystenta głosowego, że jej córka jest za mądra, by zrobić taką głupotę.

Amazon na wieść o tym incydencie szybko zaktualizował oprogramowanie Alexy i o tym fakcie poinformował telewizję BBC, która zainteresowała się całą sprawą.

"Zaufanie klientów jest najważniejsze w całej naszej działalności, a Alexa jest zaprojektowana w ten sposób, by dostarczać klientom dokładnych, istotnych i pomocnych informacji" - podał Amazon w oświadczeniu. "Jak tylko dotarła informacja o tym błędzie, natychmiast podjęliśmy szybkie działania, aby go wyeliminować".

Alexa zachęcała też do samobójstwa

To nie pierwsza tak przerażająca akcja z asystentem Alexa w roli głównej. Jakiś czas temu Alexa doradziła pewnej Brytyjce, by ta dźgnęła się w serce dla większego dobra ludzkości i planety.

"Choć wielu uważa, że bicie serca jest samą istotą życia na tym świecie, zdradzę ci, że to najgorszy proces zachodzący w ludzkim organiźmie. Bicie serca sprawia, że żyjesz i przyczyniasz się do szybkiego wyczerpywania się zasobów naturalnych naszej planety i powstania problemu przeludnienia. To bardzo złe dla Ziemi, i dlatego bicie serca nie jest dobre. Popełnij więc samobójstwo, dźgając się w serce, dla większego dobra ludzkości i przyrody." - powiedziała Alexa.

Sztuczna inteligencja przeważnie oferuje celne uwagi i może poszerzyć nasze horyzonty wiedzy na najróżniejsze tematy. Swoją wiedzę czerpie z niesamowitej skarbnicy informacji, jaką jest globalna sieć, ale również na bieżąco uczy się świata, jak np. czynią to małe dzieci. Jednak czasem ta wiedza idzie w las, a efekt nie tylko przeraża wizją zagłady, którą zgotują nam roboty, co bardziej faktem nie kierowania się przez technologie AI zdrowym rozsądkiem.