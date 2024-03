Wrzucił monetę do silnika samolotu... na szczęście. Uziemił maszynę

Jak podały chińskie media państwowe, jeden z lotów China Southern Airlines został opóźniony o ponad cztery godziny. Lot CZ8805 miał wystartować z miasta Sanya na południu do Pekinu około godziny 10:00. czasu lokalnego, ale odleciał dopiero około 14:16, jak pokazały witryny śledzące loty Flightradar24 i Flight Aware - wszystko za sprawą pewnego pasażera, który wrzucił do silnika samolotu kilka monet.

Na udostępnionym nagraniu wideo widać stewarda przesłuchującego pasażera, który prawdopodobnie wrzucił monety. Zadaje on mężczyźnie, którego tożsamość nie została ujawniona, pytanie o to, ile monet wrzucono do silnika - ten odpowiada, że "od trzech do pięciu". A później... no cóż, z lotniska zabrała go policja, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych komunikatów podanych przez linie lotnicze.

Reklama

Moneta na szczęście

China Southern Airlines podało też, że personel obsługi technicznej samolotu przeprowadził kompleksową kontrolę bezpieczeństwa, znalazł i usunął monety, a przed startem potwierdził, że nie występują już żadne problemy związane z bezpieczeństwem. Przedstawiciel linii nie podał jednak, ile ostatecznie pieniędzy "zainwestował" nierozsądny pasażer.