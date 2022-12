Wszyscy będą zazdrościć! Aston Martin nawet domy robi luksusowe

Dom został zaprojektowany od podstaw dla lokalnego entuzjasty Astona Martina, więc zgodnie z filozofią marki, będzie oferował przestronne wnętrze i obszerny garaż, dzięki któremu właściciel będzie mógł z dumą eksponować swoją kolekcję samochodów. I choć można było się tu spodziewać bardziej wyszukanej nazwy, to projekt nazwano Minami Aoyama 001, co oznacza tylko i wyłącznie tyle, że jest to pierwszy dom firmy w modnej dzielnicy Omotesando w Minami Aoyama w Tokio.



Aston Martin i jego luksusowy dom w Japonii

Jest to efekt współpracy Astona Martina, japońskiego dewelopera luksusowych produktów Vibroa oraz lokalnego architekta, który pozostaje anonimowy. Minami Aoyama 001 wyróżnia się atrakcyjną fasadą z dużymi przeszkleniami i osłonami przeciwsłonecznymi oraz głównym garażem umieszczonym z przodu. Wnętrze jest zaś rozłożone na czterech kondygnacjach, w tym piwnicy, gdzie znajdzie się miejsce na piwniczkę z winami, kino domowe, siłownię, salon i spa oraz tarasie na dachu, skąd można podziwiać okolicę.

Wpływ kultury Tokio, z jej niesamowitą historią i stylem, zajmuje ważną przestrzeń kreatywną w naszym studiu projektowym. Widzę odniesienia modowe, architektoniczne, a nawet kulinarne, które nasz zespół bierze pod uwagę podczas opracowywania swoich projketów, więc ich obecność jest naprawdę odczuwalna w naszej praktyce twierdzi Marek Reichman, CCO Aston Martin.

Jeśli spodziewaliście się jednak, że w środku pełno będzie nawiązań samochodowych, to nic bardziej mylnego - wnętrze jest gustowne, stonowane i nie zawiera żadnych dodatków wskazujących na fana motoryzacji. No może poza... przeszkloną jadalnią, która wychodzi na garaż i pozwala podziwiać kolekcję samochodów podczas jedzenia obiadu czy domowych imprez.



Wszystko sprawia zaś wrażenie premium, jak na producenta luksusowych aut przystało i spodziewać można się, że cena też taka będzie. Aston Martin jednak jej nie zdradził, ujawniając tylko, że budowa zostanie ukończona w listopadzie 2023 roku.



Ponieważ Aston Martin rozwija się w Japonii, jesteśmy pasjonatami znajdowania innowacyjnych sposobów ożywienia naszej ultraluksusowej marki i rezonowania z lokalnymi konsumentami. Jesteśmy zachwyceni współpracą z Vibroa, pomagając stworzyć coś, co naszym zdaniem jest idealnym domem dla właściciela Astona Martina, z elementami projektowymi inspirowanymi naszym zapierającym dech w piersiach portfolio ultraluksusowych samochodów o wysokich osiągach podsumowuje Greg Adams, prezes regionalny Aston Martin w Japonii i Korei Południowej.