Seoul Twin Eye umieszczony będzie na dachu kompleksu kulturalnego o wysokości 40 metrów. Dzięki średnicy 180 metrów zwiększy jego maksymalną wysokość do 220 metrów. Jednocześnie obracać się będzie 64 kapsuły, z których każda będzie mogła pomieścić 20-25 osób. To oznacza, że jednocześnie atrakcja będzie mogła przewozić średni 1,4 tys. ludzi. To niemal dwa razy więcej, niż London Eye.

Kapsuły poruszać się będą za pomocą systemu opartego na gąsienicach, dzięki którym będzie się poruszał wokół pierścieni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a nie poprzez obrót całego koła, jak w tradycyjnym diabelskim młynie. W znajdującym się poniżej budynku znajdować się będzie przestrzeń wystawiennicza, sala widowiskowa, liczne punkty handlowe i gastronomia.

Dwie obręcze zamiast jednej. Seoul Twin Eye zastąpi dawny projekt?

Projekt jest częścią wizji burmistrza Seulu "Rzeka Han z tysiącem zachodów słońca ", wizji stworzenia tysiąca miejsc wzdłuż rzeki Han jako przestrzeni publicznych dla mieszkańców Seulu.

- Zespół UNStudio skupił się na koncepcji jedności jako symbolu projektu - wyjaśniła firma. - Koło inspirowane jest Honcheonsigye, zegarem astronomicznym, który reprezentuje ruch ciał niebieskich w czasie. Podwójna struktura pierścienia "Seoul Twin Eye" zapewnia zarówno stabilność, jak i wyjątkową estetykę. UNStudio nawiązało współpracę z firmą Arup, która recenzowała zaproponowaną odporność konstrukcji na trzęsienia ziemi i wiatr w ramach niedawno zaprezentowanej propozycji wizji.

Propozycja obejmuje także plany budowy kolei jednoszynowej łączącej stację metra z diabelskim młynem oraz tyrolki, aby zapewnić dodatkowe wrażenia.

To już drugi projekt bezszprychowego diabelskiego młyna z Seulu. W marcu 2023 roku w Geekweeku opisywaliśmy inny projekt - Seoul Ring - który miał być wybudowany do 2025 roku na dawnym wysypisku śmieci. Patrząc na jego wizualizacje oraz wizualizacje Seoul Twin Eye wygląda na to, że ten drugi zastąpi wyglądający jak obręcz Seoul Ring, który miał stać na wzniesieniu widocznym na renderach.