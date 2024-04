Ta mała surowa włoska wysepka na Morzu Tyrreńskim, która została utworzona ok. 150 tys. lat temu z law bazaltowych i andezytowych przez nieczynny już kompleks wulkaniczny Montagnola, nie ma drogich hoteli, dróg ani innych zbędnych luksusów (według strony internetowej Visit Sicily transport wciąż odbywa się tu z udziałem mułów i osłów!). Ma za to coś innego, a mianowicie kozy... dużo kóz!

Na powierzchni zaledwie 5,2 km kwadratowego mieszka ok. 100 mieszkańców, którzy zajmują się głównie połowem ryb i w ograniczonym wymiarze uprawą roli oraz 100 dzikich kóz. A przynajmniej tak wyglądało to do tej pory, bo w tym roku idealne proporcje ludzi do zwierząt zostały zaburzone - wyspę zamieszkuje aktualnie sześciokrotnie większa liczba kóz niż pożądana!

Adoptuj sobie kozę albo 50

W związku z tym burmistrz Riccardo Gullo wzywa wszystkich do pomocy, organizując nietypową akcję "adopcyjną". Jak przyznał w wypowiedzi dla CNN, każdy zainteresowany przyjęciem zwierząt może do 10 kwietnia złożyć oficjalny wniosek, przesyłając go pocztą elektroniczną do lokalnych władz, uiścić opłatę skarbową w wysokości 16 EUR, a następnie w ciągu 15 dni przybyć na wyspę, złapać i zabrać z Alicudi kilka kóz (nawet do 50 na głowę!).

Od czasu, gdy ogłosiliśmy to po raz pierwszy, odezwało się kilkadziesiąt osób. Idealnie byłoby, gdyby ludzie próbowali udomowić zwierzęta, zamiast je zjadać wyjaśnia burmistrz.