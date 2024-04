Statek zatrzymany w porcie. Poszło o dokumenty

W oświadczeniu boliwijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdzono, że Ambasada Boliwii w Hiszpanii oraz Konsulat Generalny tego kraju w Barcelonie "podjęły już odpowiednie kroki, aby zająć się tą sprawą", koordynując działania z władzami hiszpańskimi, a także z firmą MSC Cruises, wyjaśnia "The Independent".

Z kolei MSC Cruises w swoim oświadczeniu zaznaczył, że "wygląda na to, iż pasażerowie w chwili wejścia na pokład w Brazylii posiadali odpowiednie dokumenty", które powinny uprawniać ich do zejść na ląd w Unii Europejskiej, ale władze Hiszpanii poinformowały na miejscu, że takie wizy nie upoważniają do wjazdu do strefy Schengen. Strefa Schengen pozwala ponad 400 milionom osób z UE (a także z kilku krajów spoza UE) swobodnie przemieszczać się między państwami członkowskimi, bez konieczności przechodzenia kontroli granicznej. Dla podróżujących spoza Europy obowiązują oddzielne ustalenia.

Ze względu na nieprawidłowe dokumenty Boliwijczyków, nie zdołali oni opuścić pokładu w Barcelonie, która była ich ostatecznym celem wycieczki, a pozostali turyści nie mogli udać się w dalszą podróż. Wiceminister spraw zagranicznych Boliwii Fernando Perez powiedział, że trwają starania o to, aby ludzie mogli ruszyć dalej, ale trzeba poczekać, co zdecydują hiszpańskie władze.