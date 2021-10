Zmiana czasu jeszcze przez 5 lat. Są najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej

Zamieszanie ze zmianą czasu wprowadziło między innymi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które wydało informację na temat prowadzonych prac nad nowym rozporządzeniem regulującym zmianę czasu. Ponadto europoseł PiS, Karol Karski, poinformował ostatnio media, że od wiosny mielibyśmy już nie zmieniać czasu i pozostać przy geograficznie nam odpowiadającej strefie czasowej, czyli przy czasie zimowym.

MRiT wydało komunikat, w którym przekazuje, że aktualne prace legislacyjne są związane z najnowszym zaleceniem Komisji Europejskiej, aby państwa członkowskie UE kontynuowały zmianę czasu jeszcze przez kolejne 5 lat.

- Prace związane z wydaniem nowego rozporządzenia mają zatem związek z nowym komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmian czasu w latach 2022 - 2026. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie kraje członkowskie UE muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia związane ze zmianami czasu - przekazała wiceminister Olga Semeniuk.

Zdjęcie Już w najbliższy weekend będziemy zmieniać czas z letniego na zimowy / Tomasz Kawka/East News / East News

Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy skończymy zmieniać czas?

Jak się okazuje komunikat Komisji Europejskiej jest standardowym dokumentem wydawanym cyklicznie co pięć lat. Reguluje on tylko to, do czego od lat jesteśmy przyzwyczajeni, czyli zmianę czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.

Przez kolejne pięć lat nadal będziemy zmieniać czas na tych zasadach jak dotychczas, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad projektem odejścia od zmiany czasu. Na razie prace zostały zawieszone prawie dwa lata temu i nic nie zwiastuje, aby do nich powrócono.

Kiedy zmieniamy czas?

W najbliższą niedzielę 31 października będziemy zmieniać czas. Przesuniemy wskazówki zegara z 3:00 na 2:00 i tym samym pośpimy o godzinę dłużej.