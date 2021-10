Zmiana czasu na zimowy w 2021 roku. Kiedy zmieniamy czas w październiku i przestawiamy zegarki?

Zmiany czasu są jedną z najbardziej kłopotliwych sytuacji nie tylko dla naszego codziennego życia, ale również dla gospodarki i państwa. Wydaje się, że przesunięcie wskazówek zegara o godzinę do przodu lub do tyłu jest tylko drobną zmianą. Niestety implikuje ona szereg trudności, z którymi muszą się mierzyć osoby pracujące lub podróżujące.

Podczas zmiany czasu z letniego na zimowy pośpimy o godzinę dłużej. Osoby podróżujące koleją w tą noc będą miały nie lada atrakcję. Aby nie dezorganizować rozkładów jazdy PKP wszystkie pociągi będą zatrzymywane na przymusowy postój.

Reklama

Osoby pracujące w noc z 30 na 31 października spędzą w miejscu pracy godzinę dłużej. Na szczęście mają one prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub do odebrania nadliczbowej godziny w innym dniu.

Kiedy przestaniemy zmieniać czas z letniego na zimowy?

Od kilku lat w Unii Europejskiej toczy się dyskusja nad zniesieniem zmiany czasu. Jeszcze przed pandemią COVID-19 zdawało się państwa członkowskie doszły do konsensusu. W marcu 2021 roku po raz ostatni mieliśmy zmieniać czas.

Niestety z powodu pandemii wszystkie działania zostały zawieszone i w tym momencie nie wiadomo, kiedy się do nich wróci. Na pewno jeszcze będziemy zmieniać czas w październiku i marcu co najmniej do końca przyszłego roku.

Zdjęcie Dzięki zmianie czasu z letniego na zimowy w nocy z 30 na 31 października 2021 roku pośpimy godzinę dłużej. / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

Zmiana czasu 2021 z letniego na zimowy. Polacy nie chcą tego robić

W ogólnokrajowej ankiecie aż 95% Polaków opowiedziało się zdecydowanie za tym, aby zaprzestać zmieniania czasu. Niestety w tej kwestii nie wszystkie państwa UE są zgodne. Co więcej, kluczowym pytaniem jest to, w jakiej strefie czasowej pozostać?

Polacy chcieliby najchętniej pozostać przy czasie letnim, kiedy to zachód słońca mamy później i możemy cieszyć się wówczas długimi wieczorami latem, a zimą mieliśmy więcej światła dziennego po pracy.

Czas zimowy a letni. W jakiej jesteśmy strefie czasowej?

Warto zaznaczyć, że czas letni nie jest geograficznie odpowiadającą nam strefą czasową. Czas środkowoeuropejski, w strefie którego się znajdujemy, to tak naprawdę czas zimowy. Latem niejako "przesuwamy się" do strefy czasu wschodnioeuropejskiego.

O ile dla Polski może mieć to kluczowe znaczenie, ale dla Francji czy Hiszpanii znajdujących się bardziej na zachód pozostanie przy czasie letnim może całkowicie rozregulować dzień.

Ciekawym przykładem państwa o ogromnej powierzchni, gdzie panuje jedna strefa czasowa są Chiny. Kiedy w Pekinie południe słoneczne jest o godzinie 12, to w Kaszgarze przy granicy z Tadżykistanem jest ono dopiero około 14:30. Wpływa to chociażby na ekstremalnie nieregularne godziny wschodu i zachodu słońca zimą i latem.