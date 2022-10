Znicze ledowe i solarne. To będzie hit na Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych to czas zadumy i czas wspomnień. Jest to także czas odwiedzin cmentarzy oraz stawiania kwiatów i zniczy na grobach bliskich. Niestety z powodu inflacji wzrośnie kwota pieniędzy, które musimy wydać na znicze. Co zrobić, aby w kieszeni pozostało trochę więcej? Jest na to sposób - znicze ledowe i solarne.

