Asteroida nosi nazwę 2022 RM4 ma nas ominąć 1 listopada 2022 roku. Traktowana przez Minor Planet Center (międzynarodowa agencja skupiająca się na monitorowaniu i katalogowaniu obiektów kosmicznych) jako potencjalnie niebezpieczna. Jednakże trzeba podkreślić, że mimo wszystko nie stanowi ona zagrożenia dla Błękitnej Planety.

Kosmiczny obiekt, który należy do grupy Apollo (grupa bliskich Ziemi asteroid), ma średnicę 300 - 740 metrów, dla porównania Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma "tylko" 237 m wysokości. Asteroida pędzi z bardzo dużą prędkością około 85 tys. kilometrów na godzinę. Do naszej planety zbliży się na odległość około sześciu razy większą niż odległość Ziemi do Księżyca (średnia wynosi 384 399 km).

Odległość wydaje się olbrzymia, lecz w skali kosmosu jest to zaledwie "przecinek". Należy jeszcze do tego dodać duże rozmiary samego kosmicznego obiektu. Okrąża ona Słońce w ciągu 1 398 dni i oddala się od naszej gwiazdy na odległość 584 mln km, by następnie zbliżyć się na 148 mln km. Co ciekawe, asteroidę będzie można zobaczyć za pomocą domowego teleskopu (o nieco większych rozmiarach - przynajmniej 8 cali). Asteroida podczas zbliżenia powinna rozjaśnić się do 14,3 magnitudo (skala jasności gwiazdy lub innego obiektu astronomicznego), czyli będzie mieć jasność podobną, jaką osiąga Pluton.

Ostatnie zdarzenie tego typu miało miejsce 22 maja tego roku, kiedy asteroida 7335 o wielkości około 1000 m przeleciała obok Ziemi. Obiekt ten został odkryty w 1989 roku przez Elenaor Helin w Palomar Observatory w USA. Jej prędkość osiągnęła wówczas 47 tys. kilometrów na godzinę i minęła nas w odległości ponad dziesięć razy większej niż odległość na Księżyc.

Ile asteroid zbliży się do Ziemi w ciągu najbliższych dni?

Dzisiaj (26 października) minie naszą planetę kilka asteroid, m.in. 2022 UV2, 2022 UF9, 2022 UU1 i 2022 UV5. Dwie pierwsze mają średnicę około ośmiu metrów i przelecą obok Ziemi w odległości ponad 570 000 km oraz ponad 1 000 000 km. Asteroida 2022 UU1 ma średnicę około 21 m (odległość 4 150 000 km), a 2022 UV5 ma średnicę wynoszącą 19-43 m (odległość prawie 4 300 000 km). Jutro (27 października) ominie nas obiekt kosmiczny 2022 UF4 o średnicy 34-76 m w odległości 4 500 000 km.