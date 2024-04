Życie w plastrze miodu. Oto niewiarygodny Honeycomb House

Honeycomb House może się pochwalić nietypowym układem mieszkań, który mocno różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. W każdym apartamencie znajdują się sześciokątne pokoje, których rolą jest stworzenie "iluzji przestronności wykraczającej poza fizyczne granice".



Co więcej, skośne sufity zwiększają powierzchnię użytkową, umożliwiając mieszkańcom maksymalne wykorzystanie przestrzeni do przechowywania wzdłuż wewnętrznych ścian. Te pochyłe ściany sprytnie integrują meble oszczędzające miejsce, takie jak półki, sofy, stoły do jadalni, siedzenia, pływające łóżka i szafy.

Zdjęcie Architekci innowaycjnie wykorzystali dostępną przestrzeń / Peter Haimerl Architektur / materiały prasowe

Wspólnota przede wszystkim

Dodatkowo apartamenty wyposażone są w kompaktowe europejskie kuchnie, ukryte łazienki i rozległe zewnętrzne balkony. Architekci przekonują również, że charakterystyczny kształt plastra miodu nie tylko ciekawie wygląda i poprawia orientację przestrzenną, ale także optymalizuje naturalne światło we wnętrzu.



Jak możemy przeczytać w informacji prasowej, w sercu filozofii Honeycomb House leży koncepcja wspólnych przestrzeni mieszkalnych pełniących funkcję centralnego węzła. Zaciera ona granice pomiędzy indywidualnymi mieszkaniami, pielęgnując kulturę wspólnoty i wspólnych doświadczeń życiowych. Jednym z przykładów tego etosu jest wspólna strefa spotkań, czyli pojedyncza klatka schodowa łącząca wszystkie mieszkania i obszary wspólne.

Zdjęcie Honeycomb House różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni / Peter Haimerl Architektur / materiały prasowe

Jest pięknie, wygodnie i tanio

Oprócz pomysłowości architektonicznej i ducha wspólnoty, Honeycomb House uosabia to również przekonujące korzyści ekonomiczne i te związane ze zrównoważonym rozwojem. Eliminując zbędne ściany i uwzględniając pochyłe płaszczyzny, projekt osiąga wyższą efektywność ekonomiczną bez utraty jakości życia.



Prefabrykowany charakter modułów o strukturze plastra miodu dodatkowo zwiększa opłacalność ekonomiczną, usprawniając procesy budowlane i zmniejszając marnotrawstwo materiałów.

Od wspólnych kuchni po ogrody na dachach, Honeycomb House kultywuje kulturę zrównoważonego rozwoju, umożliwiając mieszkańcom wspólne zarządzanie swoim środowiskiem życia dla przyszłych pokoleń przekonują autorzy projektu.

