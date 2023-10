Pierwszy raz skoczyła ze spadochronem, gdy skończyła 100 lat, jednak musiała wtedy zostać zachęcona przez instruktora, by w ogóle opuścić pokład samolotu. Za drugim razem sama nalegała, aby odbyć skok i by mogła go poprowadzić zamiast instruktora. Jeszcze w tym roku, w grudniu Dorothy skończy 105 lat, w związku z czym chce zrealizować swoje kolejne marzenie, którym jest lot balonem, którym jeszcze nigdy nie leciała.

Dorothy pobiła rekord Guinessa, jednak czeka na oficjalne uznanie i certyfikat

Jak podaje portal ABC, Dorothy Hoffner pobiła rekord Guinessa ustanowiony w 2022 roku przez 103-letnią szwedkę. W związku z czym amerykanka domaga się oficjalnego przyznania jej tytułu, ponieważ podczas ostatniego skoku miała skończone 104 lata. Hoffner ma nadzieję otrzymać oficjalny certyfikat potwierdzający pobicie światowego rekordu.

104-latkar jest przykładem osoby, która udowadnia, że nigdy nie jest za późno, aby spełniać swoje marzenia. Po siedmiominutowym locie Dorothy już jest myślami z powrotem w chmurach, a jej następny cel, to lot balonem.