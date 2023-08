103-letnia Ukrainka ratuje życie snajperom. "Babcia czyni cuda"

103-latka z Ukrainy ratuje życie snajperom

103-latka utkała snajperom kilka pięknie prezentujących się zestawów Kikimora, czyli kamuflaży. Strzelce wyborowi byli szczęśliwi, że dostali tak cenne dla nich prezenty od osoby, która widziała i odczuła na swojej skórze niejedną wojnę i okupację, a pomimo swojego wieku ma siłę wciąż walczyć o wolność dla siebie i rodaków.

Utkane przez babcię kamuflaże idealnie sprawdzą się na froncie, zarówno na polach, jak i wśród suchej trawy czy siana. Snajperzy Sił Zbrojnych Ukrainy pracują zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki zaawansowanemu sprzętowi optycznemu i noktowizyjnemu, które przybyły z krajów NATO, mogą oni neutralizować rosyjskich żołnierzy podczas nocy i jednocześnie być "niewidzialni" dla wroga.

Co ciekawe, podczas II wojny światowej, to właśnie ukraińscy snajperzy uchodzili za najlepszych na świecie. Mało kto wie, ale w szeregach znajdowało się bardzo dużo kobiet, i to one miały na swoich kontach największą liczbę zneutralizowanych niemieckich nazistów.